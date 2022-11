FEM SPANINGAR: "Tre poäng - annars raseras drömmen om slutspel"

FC Rosengård vägrar kalla det för kris

Renée Slegers vill inte kalla det en mittbackskris – i stället har FC Rosengård haft lite otur med skador och sjukdomsfall. Men jag vill kalla det precis vad det är – en mittbackskris.

Gudrun Arnardottir är ensam om att ha spelat på mittbackpositionen under säsongen och att man då ska trycka in en Bianca Schmidt som endast gjort sex matcher under säsongen och som varit sjuk en hel del, det oroar. Mot Benfica måste man ta tre poäng för att hålla hoppet vid liv, och med ett mittbackspar som inte spelat tillsammans har jag svårt att se att man kommer att lyckas hålla igen försvaret. Det kommer läcka, och misstag kommer att göras.

Hur ska man hota Benfica?

Ja, Benfica stod för en usel insats mot Barcelona. Sedan hämtade man sig mot Bayern München och Benfica ska på pappret vara ett enklare motstånd för FC Rosengård. Men sett till alla aspekter i form av att Mimmi Larsson stannar hemma, Emma Berglund och Rebecca Knaak är skadade kan jag inte riktigt se att man kommer att hota framåt.

Jag ser bara inte att någon av ersättarna kommer att kunna styra och ställa spelet på samma sätt som Berglund eller Knaak hade gjort. Jag ser inte den trygga punkten och jag tror att det kan ställa till det. Det kommer bli tufft mot Benfica och jag tror inte att den svenska mästaren kommer att hålla i 90 minuter.

Poängtapp blir också en ekonomisk förlust

Mesta mästaren har åkt på två förluster mot i gruppspelet. En mot Barcelona och en mot Bayern München - det innebär att man gick miste om drygt en halvmiljon, som man hade spelat in om man vann. Och drygt 190 000 om man spelat oavgjort.

Skulle man heller inte spela in några poäng mot Benfica då missar man att spela in viktiga pengar som hade kunnat ge ett rejält klirr i kassan, speciellt om man tar dubbla vinster mot Benfica – då spelar man in lite mer än drygt en miljon.

Tre poäng – annars raseras drömmen om slutspel

När gruppen lottades och FC Rosengård hamnade i samma grupp som FC Barcelona och Bayern München tänkte jag genast att det skulle bli nästintill omöjligt att ta sig till slutspel. Det fanns inte ens på världskartan att den svenska mästaren skulle ta sig vidare.

Men tar man poäng sex poäng över två möten med Benfica och stjärnorna står rätt till i resterande möten så är det inte helt omöjligt att man tar sig vidare, med det sagt är det högst troligt att FC Rosengårds Champions League tar slut om man inte tar tre poäng mot Benfica. Då kommer man bara att spela av resterande matcher, men drömmen om slutspel kommer att raseras.

De unga kan bli hela skillnaden

FC Rosengård har en del unga spelare som kan avgöra matcher. Olivia Holdt har visat på fin form under den gångna säsongen, samtidigt som Sofie Bredgaard även hon har visat på en otrolig form. Och om de unga danskorna kan få allt att stämma tror jag att Rosengårds spel i helhet kommer stämma väldigt bra. Lägg därtill en Olivia Schough och Loreta Kullashi som inte hatar att göra mål.

Det är mycket press att lägga på de danska spelarna, men om de har en bra dag då är det inte helt omöjligt att FC Rosengård kan lämna Lissabon och Portugal med tre poäng.