Fridolina Rolfös succé - avgjorde Champions League-finalen efter enorm vändning

Barcelona tog sig via segrar mot Roma och Chelsea nått fram till sin tredje raka Champions League-final. Wolfsburg hade på vägen fram till årets final slagit ut PSG och senast Arsenal i slutspelet.

Och finalen blev dramatisk.

Barcelona låg under med 0-2 inför den andra halvleken – därefter vände det totalt. Först kvittering på några minuter och sedan satte Fridolina Rolfö det avgörande 3-2-målet. Stora glädjescener utspelade sig efteråt och den spanska storklubben kunde jubla.

Det dröjde inte länge innan första fullträffen kom. Efter blott fyra minuters spel stod Barca-backen Lucy Bronze för en jättetabbe när hon tappade boll på egen planhalva. Wolfsburg snodde åt sig bollen. Den landade sedan hos Ewa Pajor som dunkade in 1-0.

- Otroligt slarvigt agerande av Lucy Bronze, sade C More-exprten Marcelo Fernandez Figueroa i sändningen.

I den 13:e minuten fick sedan Irene Paredes ett jätteläge att kvittera för Barcelona. Hon nådde högst på en hörna, men nickade utanför.

Strax före halvtid kom andra målet. Alexandra Popp höll sig framme på ett inlägg och nickade in 2-0. Popp har nu gjort mål i fyra Champions League-finaler.

Men Barcelonas svar kom i den andra halvleken.

Först satte Patricia Guijarro en reducering och bara någon minut därefter kom nästa mål. 2-2 i CL-finalen - efter drömminuter för Barcelona.

I den 70:e minuten fullbordades vändningen. Svensken Fridolina Rolfö satte 3-2 för Barcelona och stort jubel utbröt på läktaren. 29-åringen, som tidigare representerat Wolfsburg, fick bollen vid fötterna av en slump när hon befann sig i straffområdet och kunde sätta den i mål.

- Ett behärskat avslut, sade Figueroa.

Matchen slutade 3-2.

Startelvor:

Barcelona: Panos - Bronze, Paredes, Leon, Rolfö - Bonmati, Walsh, Guijarro - Graham Hansen, Paralluelo, Caldentey

Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Roord, Oberdorf, Huth - Jonsdottir, Pajor, Popp.

