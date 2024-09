Häcken missar CL-gruppspel efter storförlust - nollades av effektivt Arsenal

Hammarby säkrade en plats i Champions League-gruppspelet under onsdagen. På torsdagen skulle även BK Häcken och Arsenal göra upp om en plats i gruppspelet. Häcken kom till matchen, som spelades på Meadow park, med en 1-0-ledning. Med andra ord räckte ett oavgjort resultat för att ta sig vidare.

Inför matchen spekulerades det om huvudtränare Mak Lind skulle kliva ner på en fembackslinje. Riktigt så blev det inte. Men man gjorde en förändring som får betraktas som defensiv där Hikaru Kitagawa ersatte Alice Bergström.

Arsenals svenske tränare Jonas Eidevall gjorde desto fler förändringar. Rosa Kafaji fick inleda på bänken medan Stina Blackstenius slog sig in från start, bland annat. Man ändrade även formation till 4-4-2.

Hemmalaget inledde matchen i högt bolltempo. Efter sju minuter fick Arsenals Beth Mead ett jätteläge. Elma Junttila Nelhage missade bollen och Jennifer Falk fick inte fatt i den. Men det fick inte Mead heller och bollen kunde rensas bort.

Även Anna Anvegård hamnade i ett fint läge. Bollen kom från Clarissa Larisey, men Anvegård var inte med på noterna och fick således inte till avslutet.

Drygt 20 minuter in i matchen spräckte Arsenal målnollan. Det var mittfältaren Lia Wälti som drog till med ett avslut från distans. Hon skruvade bollen med vänsterfoten och skottet gick via ribban och in. Falk var på bollen, men det räckte inte. Vid den här tidpunkten var den totala ställningen, sett över båda kvalmatcherna, 1-1.

Med fem minuter kvar till pausvilan fick Arsenal in ett andra mål för matchen. Häcken lyckades inte få stopp på bollen trots flera försök att bryta. Till slut kunde Mariona Caldentey slå in bollen.

I den andra halvleken fick Häcken en mardrömsstart. Det hade bara gått fyra minuter när Beth Mead gjorde 3-0.

Med 20 minuter kvar av matchen hade Anvegård ett jätteläge. Tabby Tindell hittade in till Anvegård i boxen, men avslutet satt rakt på Zinsberger.

I stället kunde Arsenal utöka på nytt. Den här gången var det inbytta Frida Maanum som, efter en välslagen assist, kunde slå in 4-0.

Två minuter återstod när tidigare Häckenstjärnan Rosa Kafaji fick ersätta Mariona Caldentey.

Matchen slutade 4-0.

Nu väntar ett efterlängtat gruppspel för Arsenal, som åkte ur i kvalet i fjol. Lottningen sker klockan 13:00 på fredagen.

Startelvor:

Arsenal: Zinsberger - Fox, Wubben-Moy, Codina Panedas, McCabe - Mead, Little, Wälti, Mariona - Blackstenius, Russo.

Häcken: Falk - Wijk, Rybrink, Östlund, Junttila Nelhage - Curmark, Fossdalsa - Tindell, Anvegård, Kitagawa - Larisey.