Häcken utslagna efter ny överkörning

Det såg ut som att BK Häckens dröm skulle kunna leva vidare när laget tog ledningen i matchens första halvleken. Klasskillnaden skulle dock lysa igenom även ikväll och sluta med ett gäng insläppta mål när Bayern München var på besök.

Trots förra omgångens sena förlust mot Benfica, var det ett optimistiskt Häcken på förhand. Vinst ikväll och vinst i sista omgången, samtidigt som Bayern också ska förlora sin sista match, skulle ett avancemang vara möjligt. Ett utgångsläge som Häcken-tränaren Robert Vilahamn såg som fullt möjligt före kvällens drabbning.

- Jag tycker inte att det är ett långskott egentligen. Vinner vi imorgon så lever det inför sista matchen och då behöver Bayern München vinna sista om vi också vinner, vilket gör att det är väl inte ett så långt skott att vinna två matcher och de förlorar två, sade Vilahamn på onsdagens presskonferens.

Matchbilden var mestadels jämn i den första halvleken. Häcken hade under de första 30 minuterna svårt att komma till målchanser, men det hade även Bayern. En stor skillnad jämfört med matchbilden från mötet i Tyskland tidigare i höstas. Häcken uppträdde med mycket självförtroende när de försökte spela sig igenom Bayerns lagdelar.

Det fina spelet gav också utdelning. Stine Larsen satte bollen i djupled till Stina Blackstenius. Stjärnanfallaren förvaltade det på bästa sätt då hon sprang sig fri och behärskat placerade in ledningsmålet. Ett mål som verkligen fick igång stämningen på Bravida Arena. Glädjen skulle dock bli kortvarig.

På mindre än tio minuter hade Bayern inte bara kvitterat, utan också vänt på matchen. Först genom en inläggsfrispark som Viviane Asseyi tryckte in på returen – efter en kanonräddning av Jennifer Falk. Det var sedan en ny fast situation som skulle straffa Häcken. Vid 1-2-målet genom en hörna som Jovana Damnjanovic tryckte in.

Damnjanovic var inte klar för kvällen. Tidigt i den andra halvleken avslutade hon kliniskt vid ett inspel från höger. Detta var anfallarens tredje mål i gruppspelet. Samtliga mål har skett mot Häcken.

Det blev en storseger för Bayern även ikväll. Efter 73 minuters spel slarvade Luna Gewitz med ett uppspel och tyskorna straffade återigen Häcken hårt. Linda Dallmann snodde åt sig bollen, blev fri, och placerade in 1-4. Även 1-5 trillade in i slutminuterna. Det målet kunde inhoppande Lineth Beerensteyn enkelt nicka in i öppet mål. Det blev också slutresultatet.

Förlusten gör att Häcken ligger kvar på en sistaplats i gruppen. Senare under kvällen spelar Lyon mot Benfica. Vid vinst för Lyon är de klara för kvartsfinal tillsammans med Bayern München.

Startelvor

Häcken: Falk – Wijk, Gewitz, Kollmats, Ökvist – Rubensson, Larsen, Curmark – Rytting Kaneryd, Blackstenius, Gejl.

Bayern München: Leitzig – Glas, Viggosdottir, Kumagai, Simon – Magull, Dallmann, Zadrazil – Asseyi, Buehl, Damnjanovic.