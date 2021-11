Häckens besvikelse efter stopptidsförlusten: "Vi behöver bli mer effektiva"

Elin Rubensson såg ut att bli poängräddare precis som för en vecka sedan. Sedan klev Catarina Amado in i handlingen och sänkte Häcken på stopptid. 1-2 blev slutresultatet vilket betyder att Benfica passerar Häcken i gruppen. Ett tungt tapp för Häcken.

- En väldigt tung förlust. Vi börjar matchen dåligt i och med att vi släpper in ett tidigt mål. Vi kommer in i det sedan och skapar en del halvchanser. Vi får mer tryck i andra och går för det ordentligt, sade Häckens nya tränare Robert Vilahamn på presskonferensen efter slutsignalen.

Häcken har fortfarande inte lyckats med ett spelmål på de fyra gruppspelsmatcherna. Båda målen som gjorts har skett genom Elin Rubensson från straffpunkten. Vilahamn var tydlig med att offensiven behöver bli mer effektiv.

ANNONS

- Det är klart det är fördel när vi gör spelmål. Samtidigt skapar vi väldigt mycket och är nära. Vi behöver vara mer effektiva och skarpa i de lägena. Jag tycker vi spelar en bra fotboll och här i Champions League gäller det att ta vara på det.

- Man har inte spelat så mycket den senaste tiden. Det är såklart därför inte lika lätt att komma upp i tempot. Det påverkar när vi tar felbeslut i slutet av matchen. Vi är inte riktigt där vi ska, men sådan är fotbollen. Det är nyttigt för mig att se spelarna i aktioner, fortsätter Vilahamn.

Även Häcken-målskytten Rubensson blickade tungt tillbaka på matchen och de återkommande problemen i matchernas inledningar.

- Det finns såklart inget värre än att släppa in mål sent. Det känns tungt. Det sker på en fast situation där allt kan hända. Vi har haft en tendens att släppa in tidiga mål i Champions League när vi slarvar, i situationer där bollen bara ska bort.

ANNONS

Häckens två kvarvarande matcher i gruppspelet är först mot Bayern München innan de avslutar mot Lyon veckan därpå.