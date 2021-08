Hurtig stängde Juventus CL-kvalmatch

På lördagskvällen gästade Juventus St.Pölten i Champions League-kvalet. Italienskorna skulle få en fin start där Barbara Bonansea gav laget ledningen efter åtta minuter. Efter 55 minuter höll hon sig framme igen och dubblade de regerande italienska mästarinnornas ledning. När Cristina Girelli rullade in trean kändes saken klar.

Ett litet hoppens ljus tändes när Stefanie Enzinger recucerade med 23 minuter kvar av ordinarie tid. Svenskan Lina Hurtig inledde på bänken, men några minuter efter redceringen kom hon in. Och det var anfallaren som i den 92:a minuten skulle göra 1-4, vilket också blev slutresultatet.

Nu väntar en kvalomgång innan Champions League-gruppspelet.

90+2’ | ⚽️ | HURTIG WITH THE FINISH TO SCORE OUR FOURTH!!!! #StPoltenJuve (1-4) #UWCL pic.twitter.com/ezp0KHjgnN