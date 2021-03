JUST NU: Rosengård utökar - på väg mot kvartsfinal

Rosengård var på väg mot en rejäl missräkning i hemmamatchen mot St. Pölten från Österrike i första Champions League-åttondelsfinalen förra veckan. Svenskorna hämtade dock upp 0-2 till 2-2 efter ett sent kvitteringsmål av lagkapten Caroline Seger.

Till returen i Österrike på onsdagskvällen finns bara tre utespelare med på Rosengårds bänk. Seger, Olivia Schough och Mimmi Larsson är med från start.

Efter 25 minuter kom det ack så viktiga ledningsmålet för Rosengård. En frispark från Schough styrdes vidare via Seger fram till Emma Berglund som sköt in 0-1 via målvakten. Hemmalaget ropade på offside, men målet blev godkänt.

I slutet av första halvlek utökade Mimmi Larsson till 0-2 när hon blev frispelad i djupled av Katrine Veje, rundade målvakten och tryckte in bollen i nät. En sann drömöppning för Rosengård som därmed är på god väg mot kvartsfinal.

Startelvor:

St. Pölten: Kresche - Tabotta, Biroova, Balog, Sauer - Meyer - Bereuter, Zver - Klein - Mikolajova, Zagor

Rosengård: Labbe - Björn, Berglund, Viggosdottir - Schough, Troelsgaard, Seger, Brown, Veje - Larsson, Cankovic