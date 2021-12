Kerr tappar tålamodet - tacklar omkull planstormare

Strax innan slutsignalen i Champions League-matchen mellan Chelsea och Juventus, stördes spelet av en planstormare. Han gick runt och filmade, medan spelarna samt domaren försökte få honom att lämna plan.

När två personer ur personalen kom emot honom, började planstormaren springa. Men han kom inte långt, för Chelseas stjärna Sam Kerr hade tröttnat på avbrottet. Hon sprang fram och delade ut en rejäl tackling, axel mot axel, mot killen. Han föll till marken, utan något att sätta emot knuffen.

Han var dock snabbt uppe på benen igen, men då hade personalen kommit ikapp honom och han fick lämna planen. Kerr i sin tur fick syna det gula kortet för tilltaget.

Matchen slutade 0-0 mellan giganterna.

Chelsea striker Sam Kerr was booked after barging into a pitch invader and knocking him to the ground during their Champions League clash with Juventus (🎥 @Bcoxy2012) pic.twitter.com/MLICCOnRM8