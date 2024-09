Klart: Tuffa motstånd för Hammarby och Häcken i CL-kvalet

BK Häcken och Hammarby IF har chans att ta sig in i höstens Champions League-gruppspel. Under måndagen lottades de svenska lagens motståndare i den sista kvalrundan.

Häcken ställs nu mot engelska storklubben Arsenal, medan Hammarby möter portugisiska storlaget Benfica över två möten om spel i gruppspelsfasen av huvudturneringen.

I Arsenal är svensken Jonas Eidevall chefstränare, samtidigt som svenskarna Amanda Ilestedt, Rosa Kafaji, Lina Hurtig och Stina Blackstenius tillhör klubben. Arsenal åkte förra säsongen ut i Champions League-kvalet, och slutade på tredje plats i Women's Super League. Benfica gick i sin tur till kvartsfinal i förra säsongens upplaga av Champions League, och vann även den portugisiska ligan för fjärde säsongen i följd.

Kvalmatcherna kommer spelas den 18-19 september, samt den 25-26 september. Gruppspelslottningen äger sedermera rum den 27 september i Nyon. Barcelona, Chelsea, Bayern München och Lyon är redan klara för gruppspelet, där totalt 16 lag är med.

Sista CL-kvalrundan:

St. Pölten-ZNK Mura

Benfica-Hammarby

Osijek-Twente

Galatasaray-Slavia Prag

Roma-Servette

Anderlecht-Vålerenga

Vorskla Poltava-Celtic

Sporting-Real Madrid

Juventus-Paris Saint-Germain

Paris FC-Manchester City

Fiorentina-Wolfsburg

Häcken-Arsenal

Omgångar i CL-gruppspelet:

Matchdag 1: 8/9 oktober.

Matchdag 2: 16/17 oktober.

Matchdag 3: 13/12 november.

Matchdag 4: 20/21 november.

Matchdag 5: 12/11 december.

Matchdag 6: 17/18 december.

Finalen spelas i slutet av maj nästa år på Estádio José Alvalade i Lissabon, Portugal.