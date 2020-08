Lyon Champions League-mästare efter seger mot Rolfös Wolfsburg - säkrade femte (!) raka CL-titeln

Lyon besegrade Wolfsburg i damernas Champions League-final med 3-1 under söndagkvällen. Segern innebär att den franska storklubben säkrat sin femte raka CL-titel. - Man gick in med inställningen om att vinna matchen men vi möter ett bra fotbollslag, säger Fridolina Rolfö i Viaplay.

Under söndagskvällen spelades damernas final i Champions League. Wolfsburg besegrade spanska storklubben Barcelona i semifinalen där svenskan Fridolina Rolfö stod för matchens enda mål. Samtidigt besegrade Lyon ligakonkurrenten Paris Saint-Germain, även de med 1-0. Ikväll möttes de två på Anoeta Stadium i San Sebastián.

I den spanska staden var det fransyskorna från Lyon som inledde bäst och det var även de som gjorde matchens första mål. Efter att först ha avlossat ett skott mot Wolfsburgs Friederike Abt tog stjärnanfallaren Eugenie Le Sommer vara på sin egen retur genom att placera in 1-0.

Knappt tio minuter efter tyskornas baklängesmål kom nästa käftsmäll för Wolfsburg. Med anledning av en skadekänning i ena låret tvingades Sara Doorsoun-Khajeh bryta matchen. In i hennes ställe kom Kathrin Hendrich.

Som om inte det vorre nog blev uppförsbacken för de grönklädda än brantare strax innan pausvilan. Någon meter utanför straffområdet avlossade japanskan Saki Kumagai ett distinkt avslut som läckert seglade in i mål.

Kumagais 2-0 i den 44:e minuten blev den första aktens sista fullträff.

Men tio minuter in i den andra halvleken reducerade Wolfsburg. Fridolina Rolfö bröt sig loss längs vänsterkanten och levererade ett inlägg in i Lyons straffområde. Inlägget fastande först på en försvarare, innan det nådde Alexandra Popp som nickade in 2-1.

Fridolina Rolfö var med om en otäck kollision i den 80:e minuten. Svenskan hamnade emellan Lyon-målvakten Sarah Bouhaddi och lagkamraten Alexandra Popp. Rolfö fick ta emot läkarvård i några minuter för ett spräckt ögonbryn innan hon kunde fortsätta spela igen.

Men i den 88:e minuten kom en kalldusch för Wolfsburg. Mitt i Wolfsburgs slutforcering gjorde den tidigare Wolfsburg-spelaren Sara Björk Gunnarsdóttir 3-1 i efterspelet av en hörna.

3-1 blev slutresultatet. Efter 96 minuter blåste domaren av matchen - och Lyons femte (!) raka Champions League-titel var säkrad.

Efter matchen var landslagsspelaren Fridolina Rolfö besviken.

- Man är så klart oerhört besviken. Man gick in med inställningen om att vinna matchen men vi möter ett bra fotbollslag och tyvärr förlorar vi. De är det skickligare laget. De skapar fler chanser och är mer effektiva. Det är rättvist att de vinner, säger hon i Viaplays sändning.

Hon fortsätter:

- Jag tycker ändå att vi går in i halvtid med en känsla om att vi kan vända. Vi gör allt för det och får också med oss ett mål. Lite glädje igen. Men tyvärr gör de ett till mål som gör det omöjligt.

Startelvor:

Wolfsburg: Abt - Janssen, Blässe, Huth, Popp - Rolfö, Engen, Pajor, Harder - Doorsoun, Goessling

Lyon: Bouhaddi - Bronze, Buchanan, Renard, Karchaqui - Gunnarsdottir, Marozsan, Kumagai - Cascarino, Le Sommer, Majri