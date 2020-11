Rosengårds CL-oro: "Smått stressad"

Rosengård blev på tisdagen lottat mot Lantjchuti FC, från Georgien, i sextondelsfinalen i Champions League. Dubbelmötet kommer att spelas i mitten av december, men ännu är det osäkert var matcherna kommer att spelas, då det råder hårda restriktioner i både Sverige och i Georgien till följd av covid-19.

Utrikesdepartementet avråder sedan tidigare från icke nödvändiga resor till Georgien till och med den sista januari 2021, men svenska medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige tillåts att resa in i Georgien via flyg, och under förutsättning att samtliga resenärer kan visa upp ett negativt PCR-test och är i karantän i åtta dagar.

"Vid ankomst behöver resenär uppvisa negativt PCR-test som genomförts under de senaste 72 timmarna före besöket till Georgien. Därefter gäller självisolering i åtta dagar", står det på UD:s hemsida.

"Om resenär inte har tagit PCR-test innan ankomst blir resenären placerad i åtta dagars obligatorisk karantän som bekostas av resenären själv. Under den åttonde dagen efter ankomst kommer ett PCR-test att utföras, och vid negativt provresultat tillåts resenären lämna karantänen på den nionde dagen efter ankomst", står det vidare på hemsidan.

ANNONS

Rosengårds sportchef Therese Sjögran ser förstås fram emot att få se sitt lag spela i Champions League igen, men känner också oro med anledning av alla restriktioner.

- Det ska såklart bli otroligt spännande, men det enda vi är oroliga över är resandet kring hur vi ska göra med allting. Det är dock alltid kul att möta ett motstånd, som man aldrig mött tidigare, men det är just logistiken som jag är lite smått stressad över, säger sportchefen till Fotbollskanalen.

Hon fortsätter:

- Det är just resorna, restriktionerna, om vi får resa och om de får komma in i Sverige. Det är bara att sätta sig med det nu.

Vad vet du i dagsläget hur ni ska lösa allt med alla restriktioner?

- Vi måste kolla upp allt sådant. Vi har kollat med förbundet och de får ju hjälpa till från deras håll med myndigheter och så vidare. I dagsläget vet jag inte mer än så. Det arbetet börjar nu.

Sjögran är dock övertygad om att dubbelmötet kommer att kunna spelas, då det finns neutrala platser, som matcher kan komma att spelas på i nödfall.

- Det är Cypern, Grekland och Polen, så matchen lär bli av, men hur och var får vi se.

ANNONS

Samtidigt kan restriktionerna bidra till extra kostnader för Rosengård, som får 70 000 euro, drygt 715 000 kronor av Uefa för sextondelsfinalen. Det ska täcka lagets bortaresa och andra omkostnader. Rosengård får dock inte, till skillnad från herrlagen i CL, mer pengar för att chartra ett plan, då herrlagen har som krav att chartra plan för att minska risken för smittspridning, medan damlagen endast har det som rekommendation. Det ställer till det, menar Sjögran.

- Ja, det är mycket möjligt att vi behöver chartra ett flyg, och herrsidan har ju fått extra pengar för det, men det inte gäller för damsidan, vilket jag tycker är väldigt, väldigt märkligt, då det borde vara samma restriktioner för både herrar och damer. Men som sagt, vi ska börja kolla på allting i dag och sedan får vi se hur vi landar i detta, säger Sjögran.

Trots ovissheten, kan du känna en glädje över att det vankas CL-fotboll igen?

- Absolut. Det är det man först och främst känner. Allt annat kommer ju i andra hand. Vi är ju tillbaka i Champions League, där vi vill vara, så det ska bli jätteroligt sportsligt.