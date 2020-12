Rosengårds sanslösa överkörning - klart för åttondelsfinal: "Var egentligen inget motstånd"

Returmötet mellan FC Rosengård och Lantjchuti FC från Georgien spelades under onsdagen. Rosengård hade ett drömläge att gå in in i matchen med, efter att det första mötet slutade hela 7-0 till Skånelaget - och returmötet började inte sämre.

Redan efter sex minuter höll sig Sanne Troelsgaard framme och gav Rosengård ledningen till 1-0. Jelena Cankovic utökade sedan till 2-0 bara åtta minuter senare, och i den 17:e minuten slog Anna Anvegård till och gjorde 3-0.

Men det tog inte slut där.

I den 30:e minuten gjorde Johanna Rytting Kaneryd 4-0, och bara två minuter senare slog stortalangen Hanna Bennison till och gjorde hela 5-0 i den 32:a minuten.

Den andra halvleken han knappt starta innan Rosengård hade gjort ytterligare ett mål. Efter oreda och misskommunikation i motståndarförsvaret friställde Caroline Seger - som petade in 6-0.

Bara minuten efter Segers 6-0-mål kom nästa mål. Cankovic friställdes av Rytting Kaneryd och gjorde inget misstag, serbiskan placerade enkelt in sitt andra mål i matchen till 7-0.

Cankovic friställde sedan Troelsgaard i den 56:e minuten, som satte 8-0 - och bara minuten senare fulländade Cankovic sitt hattrick när hon gjorde 9-0 på ett långskott.

Efter 68 minuter hände det sedan. Anna Anvegård höll sig framme på ett vänsterinlägg och stötte in 10-0 (!) - och en tvåsiffrig ledning var ett faktum för Rosengård.

10-0 stod sig sedan matchen ut och Rosengård är därmed vidare till nästa runda - efter 17-0 totalt i målskillnad från båda mötena.

- Det är skönt att vi är vidare, vi gjorde jobbet och det är en skön känsla att avsluta säsongen på, säger Anna Anvegård till Fotbollskanalen.

Det såg nästan klart ut efter första mötet, var det svårt att motivera sig?

- Både jag och nej. Klart att det är en lite annorlunda känsla när det nästa är klart men i ville avsluta det snyggt och det tycker jag att siffrorna visar.

Gick ni in i matchen på annorlunda sätt än den borta?

- Nej, egentlige inte. Det var lite enklare här hemma då deras plan var rätt dålig borta. Det blev vår fördel, att vi kunde flytta bollen på en eller två touch.

17-0 totalt, hur var det att spela mot detta laget?

- Det är klart att det var rätt stor skillnad. Det var inte det bästa laget. De försökte men det blir en konstig situation som man inte riktigt är van vid när man möter ett sådant lag. Det var egentligen inget motstånd. Det var lite som förra matchen, så länge vi inte fick hål på dem kämpade och slet dem men det är klart att man tröttnar det blir 6-0.

Och du gjorde två mål, hur kändes det?

- Det är alltid kul att göra mål. Det var väldigt många målskyttar både i förra matchen och nu så det är skönt att få hål på dem på riktigt.

Åttondelsfinal nu, hur känns det att ta sig vidare?

- Det ska bli skit kul. Det är ett tag dit men vi ville gå vidare och det gjorde vi - så det är klart att vi får njuta av det.

Startelvor:

FC Rosengård: Musovic - Björn, Levenstad, Viggosdottir - Rytting Kaneryd, Trölsegaard, Seger, Bennison, Svava - Cankovic, Anvegård.

Lantjchuti: Ganbunia - Gujabidze, Chkhartishvili, Kalandadze, Alelishvili - Gasviani, Todadze, Danelia, Khaburdzania - Tsotseria - Chkonia.