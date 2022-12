Rosengårds slutspelschans borta - tappade ledning och föll mot Benfica i CL

FC Rosengård stod utan poäng efter tre gruppspelsmatcher och behövde således en vinst mot grupptrean Benfica. Sedan 0-1-förlusten i Portugal för två veckor sedan var anfallaren Mimmi Larsson tillbaka efter skada och ersatte Halimatu Ayinde. I försvaret spelade Fia Brown och Athinna Persson Lundgren istället för Bianca Schmidt och Ria Öling.

Redan i den tredje minuten skapade den portugisiska storklubben en farlighet när Nycole Rayslas skott gick på en hemmaspelare och hamnade någon decimeter utanför stolpen. Någon minut drällde Sofie Bredgaard med bollen utanför straffområdet. Benfica tog tillbaka den och Francisca Nazareths avslut styrdes ut till en ny hörna.

Hemmalaget hade problem med passningsspelet mot de bollsäkra och högt pressande bortaspelarna. I den 27:e minuten gavs Valéria Silva ett öppet läge men avslutet hamnade i burgaveln. FCR:s första skott kom en minut senare när Rute Costa fick parera Mimmi Larssons avslut från en snäv vinkel.

I den 30:e minuten tog Rosengård ledningen efter att ha lyckats etablera lite tryck för första gången i matchen. Mia Persson hittade Olivia Schough till vänster i straffområdet, vars avslut gick på en Benficaspelare och i en båge över målvakten Costa. Sju minuter senare kvitterade dock Benfica.

Nazareths djupledsboll hittade en fri Chloé Lacasse som rullade bollen mellan benen på Teagan Micah och i mål. I anfallet efteråt fick Lacasse en ny bra möjlighet men denna gången räddade Micah skottet till hörna. Den gjorde hon inte när anfallaren fick nästa läge. En ny genomskärare nådde en fri Lacasse som gjorde sitt andra mål. Benfica hade vänt matchen på tre minuter.

Bortalaget tog ett ordentligt grepp om Rosengård under halvlekens slutskede, där Micahs mål bombarderades med skott. Målvakten håll dock siffrorna nere till 1-2 i halvtid.

Schough i Dazn:s sändning:

- Nyckeln blir att inte släppa in fler mål. Vi låter dem göra mål för enkelt men har knappt något eget bollinnehav, och de är riktigt snabba när de kontrar. Vi måste behålla bollen i den andra halvleken, vi kan inte ge dem dessa enkla lägen som de hade i denna halvlek. Nyckeln blir att ha bollen längre och inte låta dem få bollen så enkelt, säger Schough.

Rosengård inledde den andra halvleken med just det som de inte skulle göra: Att släppa in mål. En hemsk passning av Brown på vänsterkanten gick till Nazareth framför Rosengårds straffområdet. Anfallaren hittade Nycole Raysia som vackert placerade in 3-1-målet. Några minuter senare hade Nazareth själv ett bra skottläge men sköt någon meter över.

Efter en timme tvingades Micah bytas ut sedan Lacasse försökt nå bollen men träffat målvaktens huvud med foten. Reservmålvakten och CL-debutanten Angel Mukasa kom in tillsammans med tre andra spelare när FCR-tränaren försökte Renée Slegers försökte få till en scenförändring.

Benfica behöll kontrollen och hade bud på fler mål under den andra halvleken. Hemmalaget stack upp med kvarten kvar när ett inlägg hittade inhopparen Karin Lundin, men Costa stod för en fantastisk räddning på anfallarens nick. Rosengård spelade upp sig under slutkvarten, innan Benfica kom en ribbträff av Jéssica Silva från ett 4-1-mål.

Matchen slutade 3-1 till slut och FC Rosengård har därmed ingen möjlighet att ta sig vidare till kvartsfinal.

- Det är surt som fan. Jag tycker ända att vi är bättre än 1-3, men samtidigt är vi inte riktigt där hela vägen. De är bättre i de avgörande lägena, så enkelt är det. Vi behöver bli bättre för att mäta oss, säger Rosengårds Mia Persson.

Om den försvunna chansen till avancemang säger hon:

- Det är suger ju så klart. Men nu har vi två matcher kvar och vi kommer kämpa till den sista minuten och försöka njuta av de sista matcherna. Lära oss så mycket som möjligt och utvecklas. Vi kommer inte att ge upp bara för att vi inte kan gå vidare utan vi ska göra så bra matcher som möjligt för att ta med oss det in till nästa år.

Härnäst väntar Bayern München på Malmö IP nästa torsdag, innan gruppavslutningen borta mot Barcelona.

Startelvor

Rosengård: Micah (utbytt 62') - Wik, Persson Lundgren, Arnardottir, Brown (62') - Bredgaard, M. Persson (K), Kullashi - Thøgersen (62'), Larsson (62'), Schough.

Byten: Lundin, Sprung, Öling, Mukasa (62'), Møller Holdt (80')

Benfica: Rute Costa - Ane Selva, Ucheibe, Carole Costa, Catarina Amado - Silva (64'), Pauleta (K), Ana Vitoria - Francisca Nazareth (70'), Nycole Raysla (64'), Lacasse.



Byten: Jéssica Silva, Lúcia Alves (64'), Andrela Norton (70')

Gula kort: -