Seger hyllas av lagkamraterna: "Hennes närvaro är viktig"

FC Rosengård går in i Champions League-gruppspelet under onsdagseftermiddagen - då gästar man Bayern München. Renée Slegers meddelade på presskonferensen under tisdagen att man åkt till Tyskland med samtliga spelare förutom Bea Sprung som är långtidsskadad, Bianca Schmidt och Olivia Welin.

Långtidsskadade Caroline Seger kommer inte att spela, men har åkt med till München då hon tagit på sig en speciell roll vid sidlinjen där hon stöttar upp.

- Det betyder mycket. Alla vet det, hon är en fantastisk spelare och person. Men som person tror jag inte att folk förstår hur viktig hon är för laget. Även om hon inte spelar utstrålar hon så mycket energi och med hennes erfarenhet försöker hon hjälpa oss på alla möjliga sätt. Jag tror att hon kan hjälpa oss väldigt mycket bara genom att vara på plats - självklart hade vi hellre velat ha henne på planen men hon gör mycket utanför också, säger Rebecca Knaak.

Emma Berglund stämmer in i hyllningskören.

- Segers närvaro är viktig. Man kan se att man tappar spelare på olika sätt, tappar man en spelare för att den lämnar klubben blir det ett hål, nu kan Seger inte vara med på planen men hon gör ju allt hon kan på sidan av. Hon är lite delaktig runt träningar, framför allt på matcher och tar ton när hon behöver och kommer med instruktioner om det är något hon ser saknas. Hennes rutin är viktig. Att känna att hon fortfarande är viktig gör mycket för laget.

Renée Slegers:

- Bara Segers närvaro tror jag ger jättemycket till spelarna. Nu kan jag inte tolka det men jag som rör mig i samma rum och plan som henne känner att hon har en speciell närvaro. Hon har en aura runt sig, en professionalitet. Hon kan nå alla spelare och har väldigt bra psykologiska färdigheter. Hon kan motivera, hon kan se spelet så det finns en stor respekt för Seger plus hennes erfarenhet, allt hon varit med om, allt hon gjort och situationer hon ställts inför, det finns stor tillit från spelarna till henne att on är en person som kan hjälpa oss och leda oss även om hon inte är på plan.

Om hon ser en framtida tränare i den svenska landslagsmittfältaren?

- Vi har skojat lite om det och jag ser det nog mer än hon själv ser det. Jag har inte tänkt i de banorna men ibland sitter vi i möte med ledarna och förbereder oss inför motstånd och har taktiska idéer då har hon ibland lite input och då säger jag: ”nu är du på väg någonstans Seger”. Hon har absolut ledarskap och känsla för hur man ska hantera en grupp kollektivt och individuellt. Det är frågan om hon vill själv.