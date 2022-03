Stjärnans uppmaning efter hatet: "Ta det öga mot öga"

Det var efter lite mer än 50 minuters spel, i det första av två El Clásico-möten i Champions League-kvartsfinalen som Barcelonas Caroline Graham Hansen gjordes ner i straffområdet. Vissa hävdar att det var knapp kontakt och att den norska stjärnan slängde sig för effekt – och efter en lång VAR-överläggning dömdes straff i Barcelonas favör, som tog tillbaka katalanerna i matchen mot Real Madrid.

- Det är ett av de löjligaste domslut jag har sett. Barcelona behöver ingen hjälp, sade experten Lucy Ward i Dazn.

Efter det har hon fått motta en hel del hat och på sina sociala medier. Bland annat florerar det en bild där man redigerat in en Oscar-statyett i handen på norska landslagsstjärnan.

Nu svarar hon på hatet.

"Hata hur mycket ni vill över internet. Jag är åtminstone inte en fegis. Skulle älska att se hur många av er som skulle våga säga det öga mot öga. I går var det Ella Masar, i dag jag, imorgon…? Stötta ditt lag och hata inte på människor", skriver hon i ett inlägg på Twitter.

Barcelona vann mötet med 3-1, returen spelas nästa vecka på ett utsålt Camp Nou.

Hate all you want over the internet. At least I’m not a cowered. Would love to see how many of you would have the guts to tell me face to face. Yesterday was @emasar3, today me, tomorrow..? Support your team. Don’t hate on people. #soycule