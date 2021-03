TV: Rosengård gjorde jobbet - vidare till CL-kvartsfinal

Rosengård var på väg mot en rejäl missräkning i hemmamatchen mot St. Pölten från Österrike i första Champions League-åttondelsfinalen förra veckan. Svenskorna hämtade dock upp 0-2 till 2-2 efter ett sent kvitteringsmål av lagkapten Caroline Seger.

I bortareturen på onsdagskvällen var Rosengård dock numret större än sina motståndare. Men det var ingen van målskytt som hittade nätet först.

Efter 25 minuter kom det ack så viktiga ledningsmålet för Rosengård. En frispark från Schough styrdes vidare via Seger fram till mittbacken Emma Berglund som sköt in 0-1 via målvakten. Hemmalaget ropade på offside, men målet blev godkänt.

ANNONS

I slutet av första halvlek utökade Mimmi Larsson till 0-2 när hon blev frispelad i djupled av Katrine Veje, rundade målvakten och tryckte in bollen i nät. En sann drömöppning för Rosengård som därmed är på god väg mot kvartsfinal.

St. Pölten fick ett bra läge att reducera i början på andra halvlek, men Rosengårds målvakt Stephanie Labbé räddade Anna Bereuters avslut. Labbé lade sig ner några minuter senare med en kraftig känning i framsida lår. Hon kunde dock fortsätta matchen efter läkarbehandling.

Caroline Seger var nära att utöka för Rosengård efter 67 minuter, men avslutet gick rakt i famnen på målvakten. Svenskorna lyckades dock hålla undan och vinna utan att släppa till några riktigt heta chanser bakåt.

Därmed är Rosengård klara för kvartsfinalerna, som lottas på fredag. Där är det idel världsklubbar i potten: Chelsea, Lyon, Wolfsburg, Barcelona och Bayern München. Manchester City och PSG lär tillkomma senare.

Startelvor:

St. Pölten: Kresche - Tabotta, Biroova, Balog, Sauer - Meyer - Bereuter, Zver - Klein - Mikolajova, Zagor

ANNONS

Rosengård: Labbe - Björn, Berglund, Viggosdottir - Schough, Troelsgaard, Seger, Brown, Veje - Larsson, Cankovic