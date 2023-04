Wolfsburgs mardröm: Popp missar CL-semifinalen

Det var i vänskapsmatchen mot Brasilien under den senaste landslagssamlingen som Alexandra Popp ådrog sig en skada i sin högra vad. Anfallsstjärnan missade därmed cup-semin mot Bayern München när man tog sig vidare till finalen.

Förhoppningen var att 32-åringen skulle lyckas återhämta sig i tid till att vara med till Champions League-semifinalen. Men även där kommer den tyska giganten att behöva klara sig utan stjärnan som åkt på ett bakslag.

På presskonferensen dagen innan matchen meddelade huvudtränare, Tommy Stroot att man inte vill riskera att Popp ska tvingas till en operation och att hon därmed kommer att stå över.

- Nu får vi se hur vi sakta men säkert kan öka arbetsbelastningen. Det finns en möjlighet att hon är tillbaka till returen, säger Stroot.

Men det är inte bara Stroot som har en halvt skadad trupp. Även Arsenals Jonas Eidevall har fått röra om rejält då flera nyckelspelare är skadade. Det rör sig om Leah Williamson, Beth Mead, Vivianne Miedema, Lina Hurtig, Caitlin Foord och Kim Little. Samtliga stannar i London förutom lagkapten Little som rest med laget till Tyskland.

- Vi får acceptera situationen och göra det bästa av den. Jag tror att det har varit en del av framgången den här säsongen, att även om spelare varit skadade och inte kunnat bidra på planen så har vi en väldigt stark grupp utanför planen. Spelarna är involverade och fortsätter att bidra, jag vet att Leah (Williamson) också koommer att göra det. Vår kapten har rest hit med oss och det visar bara vilket engagemang våra spelare har till laget.

Den svenska tränaren är hoppfull kring Foord och Hurtig och menar att duon kan vara tillbaka redan till returen även de.

Över 20 000 åskådare väntas se matchen på Volkswagen Arena under söndagen – matchen går att se på Sportkanalen och C More.