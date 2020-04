Mušović: Hur kan klubbarna dra sitt strå till stacken?

Stora delar av världen står stilla och en tredjedel sitter i karantän, allt för att vi ska besegra viruset så smidigt som möjligt och undvika att gå miste om alldeles för många människoliv. Samtidigt som vi tillsammans kämpar för hälsan, så dör ekonomin för många. Stora företag går omkull, folk blir av med jobbet och vår favoritrestaurang tvingas stänga ned. En hel del är redan ute ur leken, men ännu fler står näst på tur.

Varje dag hör jag om nya superhjältar i samhället. Jag läser dagligen om människor som vill offra sig och hjälpa till, såväl ekonomiskt som fysiskt. Ikeas leverantörer blir beordrade att producera skyddsmaterial istället för andra ordinarie produkter, Sas-anställda ges möjligheten att temporärt göra nytta inom andra områden istället för att sitta hemma och rulla på tummarna och inte minst har vi vårdpersonal, som just nu kanske är våra viktigaste samhällsaktörer, de som möjliggör att vi kan vara kvar i kampen mot viruset.

Sedan har vi fotbollen, kanske inte den viktigaste delen i samhället just nu men en del som absolut kan göra skillnad. Vi kan klicka in oss på de flesta fotbollsrelaterade sidorna och vi kommer snabbt nås av slående rubriker om hur stora fotbollsklubbar bönar och ber om ekonomisk hjälp. Paniken som uppstått gällande föreningarnas ekonomi har lett till ett egoistiskt tänk, där alla möjliga sätt på hur man kan ta föreslås. Matcher sänds där fiktiva biljetter säljs, insamlingar görs där du uppmanas att bli "stödmedlem" och även fiktiva korvförsäljningar i samband med match för en tia har jag stött på. Jag lovar, korvförsäljningen online låg inte som "första april"-skämt.

Jag är väl införstådd med att de flesta fotbollsklubbarna i Sverige blöder kraftigt, stora såväl som mindre sådana. Akuta åtgärder behöver göras, vilket vi inte minst ser genom antalet korttidspermitteringar som träder i kraft titt som tätt på olika håll. Men hallå, blöder gör väl hela ekonomin för tillfället? Jag förstår att som supporter, så gör det ont när mitt lag kämpar för sin överlevnad och att den där tian för korven eller hundralappen för matchbiljetten är självklarheter att hjälpa till med. Det är inte där skon klämmer. Det som irriterar mig och som får igång diskussionen i min hjärna är att det handlar om att ge och ta. Just nu läser jag om många take utan att finna något give. Glöm det, det är ingen one man show om vi ska kunna ta oss ur det här som samhälle, vi alla måste dra vårt strå till stacken.

Det är ett ypperligt läge för oss alla att göra något bra för samhället, något som kommer underlätta för någon annan i dessa tider. Missförstå mig rätt, det finns en del goda exempel på fotbollsklubbar som gör bra grejer redan, jag lovar att jag inte har missat er. Det räcker att jag kollar i min egna stad, där MFF hjälper individer och organisationer och stället bla. upp med volontärtimmar för att kunna göra nytta på annat håll. Snyggt.

Men tänk ifall samtliga klubbar kan gå in med den inställningen; hur kan vi ge och hur kan vi hjälpa istället för att genast börja leta efter sätt på hur vi kan få och ta. Hur kan vi som fotbollsförening ge, för att någon annan i sin tur ska kunna ge tillbaka till oss, oavsett om det handlar om supportrar, sponsorer eller spelarna själva. Vad kan vi göra för samhället? Kan vi skicka ut våra spelare på något? Hur kan vår klubb ge?

Jag hoppas att fotbollsklubbarna försöker lugna sig mitt i all panik, ser sig själva i spegeln och förstår värdet av att hjälpa samhället. Jag hoppas de först tar en titt på hur de kan ge för att tillsammans med samhället kunna ta.