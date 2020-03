Musovic: "Just nu är det inte läge att dra på sig offerkoftan"

På bara några dagar så vändes vardagen uppochner för större delar av världen. Corona-virusets spridning tog fart och helt plötsligt handlar allt om det; kriget mellan mänskligheten och Covid-19. Vi må tycka vad vi vill och vi har alla våra hjärtefrågor som vi brinner för, men just nu känns hälsa och människolivet som det självklara valet. Flyttade EM-turneringar, avblåsta landskamper och uppflyttade säsonger. Allt det där är sekundära orosmoment.

Det gick inte många minuter från att beslutet om att sommarens herr-EM skulle flyttas hade offentliggjorts till att mobilen började plinga. Diverse medier hade kvickt med enkel matematik räknat ut att även damernas europeiska mästerskap skulle komma att behöva föras till annan tid, just för att kunna ge herrarna utrymme. Frågorna jag fick av journalisterna hade kunnat vara frågor som fick igång mig, jag hade kunnat bli upprörd över dem. Men i denna stund kände jag en enorm olust till att diskutera varför vi alltid får anpassa oss till herrarna. Jag kände en enorm olust till att dra på mig offerkoftan och tycka synd om oss själva, i tider då världen är i krig mot en fiende som hotar mänskligheten och dess hälsa.

I dagens samhälle där vi kämpar för jämställdhet och rättvisa är det inte konstigt att vi många gånger avslutar diskussionen med att ha könsdiskriminering som svar på flera av våra frågor. Inte minst ser vi det inom sporten. Männen tar oftast förstaplatsen och får den större delen av kakan. Vi kvinnor får tacksamt ställa oss bakom förstaplatsinnehavarna och vara glada över att vi får vara med överhuvudtaget. Jag är emot det här. Jag är emot det stereotypa samhället där diskussion alltid ska grundas i kön. Jag anser inte att flytten av herrarnas europamästerskap har något med könsdiskriminering att göra. Istället är det logiskt. Vi har en stor världskris och vi har högre uppsatta organ inom fotbollen som förväntas ta beslut som gynnar sporten i sin helhet. På individnivå behöver vi kunna lita på de organen och fokusera på det väsentliga just nu. Så länge människan mår bra och lever, så kommer allt annat att lösa sig allt eftersom. Så även fotbollen.

Mitt i all denna diskussion som förs kring flyttade mästerskap så får vi inte glömma att vi som land inte har kvalificerat oss än till något mästerskapsslutspel, i alla fall inte på damsidan. I april skulle det ha spelats en landskamp på hemmaplan men även den har fått skjutas fram. Nu senast var vi med damlandslaget i Portugal för att spela Algarve-cup. Vi samlades efter några månaders frånvaro, glada över att få se varandra och lira boll tillsammans igen. Tio dagar senare skiljdes vi åt och lämnades med ett frågetecken på när vi kommer att träffas igen. Att landskampen inte blir av i april, det vet vi med all säkerhet. Nästa stora fundering är de Olympiska spelen som är tänkt att vi ska spela i sommar. Ett mästerskap vi var så lyckliga över att ha kvalificerat oss till och som vi längtar till. Nu vet vi inte ens om det kommer att spelas i sommar. Frågeställningar som känns så overkliga och så konstiga i mitt huvud. Men låt oss komma ihåg: vinner mänskligheten så vinner fotbollen. OS kommer att spelas.

I ett läge av oro och ovisshet så får vi hjälpa varandra att finna de positiva tingen i vår vardag. Just nu fortsätter vår träningsverksamhet som vanligt hemma med FC Rosengård, med vissa restriktioner för att undvika alltför stora risker. Fotbollen är en stor del av min vardag och jag är otroligt tacksam över att träningen fortfarande kan fylla mitt schema i dessa tider. Jag är tacksam över att jag får träffa mina lagkamrater och göra det vi tycker är roligast tillsammans. Jag är tacksam över att min hjärna under nittio minuter får komma bort ifrån verkligheten och fyllas med energi som behövs för att kunna se livet just från den ljusa sidan.

Med allt ont som händer, så tror jag att vi kommer att kunna få ut någonting gott av det här. Jag tror att vi tillsammans kommer att stå som segrare och vara stärkta, både som individer men även som samhälle i sin helhet. Jag tror att EM-slutspelen kommer att hamna på rätt plats i tiden, för att de som tar besluten kan sitt område. Jag tror att landskamperna, OS och seriespelen kommer att spelas inom snar framtid, för att världen kommer att vara tillräckligt läkt. Men till dess får vi hjälpas åt och vara positiva, för att vi som medmänniskor har ett samhällsansvar.

”Gunilla”, 86 år, når inte fram till vården för att få livsviktig hjälp, ”Peter”, tvåbarnsfarsa förlorar sin anställning och Volvo B:s aktie rasar som aldrig förr. Då har jag inte nämnt alla problem som just nu finns, tänk er hur Afrikas fattigaste länder kommer att påverkas av det här. Det är inte läge att dra på sig offerkoftan och börja klaga över att fotbollen inte går åt det hållet vi vill, lägg den åt sidan.