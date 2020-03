Musovic: "Mental prövning utan mästerskapsmorot"

Jag hade önskat att jag hade kunnat skriva att läget är lugnt för egen del och att jag tålmodigt väntar in nästa beslut som tas gällande fotbollen. Men nu känner jag sakta hur det börjar krypa i kroppen, försäsongen skulle ju varit klar för längesedan. Besluten som trillar in däremot, de säger det motsatta. Försäsong 2.0.

Jag läste en intervju för några dagar sedan på Fotbollskanalen med Caroline Jönsson, förra stormålvakten, där hon diskuterade vilka konsekvenser det kan bli för idrottare med tanke på hur ovisst det är idag på grund av coronavirusets spridning. Hon nämnde att vi idrottare ofta är lösningsfokuserade och vill ha kontroll över situationen. Jag måste hålla med henne, beskrivningen passar klockrent in på mig och hon träffar även rätt med att säga att det är en mental prövning. Yupp, thats the case.

Jag gillar att ha min vardag strukturerad och effektiv. För att kunna strukturera på bästa, möjliga vis så behöver jag ha kontroll över situationen. Eller låt oss säga såhär, det räcker att jag på ett ungefär vet vad som händer. Nu är även det där "ungefärliga" bortsuddat. Varje dag kommer nya bud om allt ifrån senare seriestart till flyttade mästerskap. Jönsson, du har rätt. Det är en mental prövning.

I TV4-sporten så berättade Sarah Sjöström över sin besvikelse över att OS ska flyttas och hur hennes träning planerats utifrån att hon ska vara som bäst i juli månad, då OS skulle ägt rum. Utan att veta exakt, så känns det som om att idrottare i de individuella sporterna lägger upp sin träning lite mer detaljerat än vad vi lagidrottare gör, för att maximera den egna prestationen till en förutbestämd period. Visst planerar jag också hur jag vill att min prestation ska se ut under olika perioder, men då är de perioderna betydligt kortare. Vi har lagkamrater vi behöver förhålla oss till och bland annat seriespel och cupspel där vi som lag vill prestera redan från start. Varje ny match vill jag ha en ny topprestation. Synd bara att även det nu är framflyttat och att den försäsong vi gjort för att toppa till seriestart, helt plötsligt ser ut att bli förlängd. Snark.

Men att mästerskap är en stor morot, det tror jag är något som inte skiljer mellan en individuell idrottare och en lagidrottare. När jag satt där på avbytarbänken under VM i Frankrike sommaren 2019 så hade jag en stor önskan, förutom att vinna matcherna såklart. Visst är det häftigt att vara en del av en VM-trupp och få vara med i ett lag som presterar bra under ett mästerskap, men att sitta vid sidan under pågående match är inte en dans på rosor. Tänk dig att du sitter där, du har dina stora önskningar och drömmar, men kan inte påverka ett skit. Visst, jag kan peppa mina lagkamrater och kanske ge något tips före match och i halvtid. Men utöver det, nada. Maktlös. Nu när jag sitter och tänker på det, så hade jag nog kunnat beskriva känslan som att spela på lotto.

Aja. Tillbaka till min önskning. Min stora önskning var att vi skulle kvalificera oss till OS. Jag satt där och höll mina tummar och tår över att jag skulle ha chans att slåss om en plats i truppen som skulle åkt till Tokyo i sommar. Min önskan uppfylldes - Sverige knep en OS-biljett. Nu blev det däremot så att avresetiden till Asien kom att flyttas. Vad händer med moroten?

Som individuell idrottare, så blir smällen av att inte få ut sin topprestation i tävling kanske som störst. Men för mig personligen, som lagidrottare, så blir det en stor motivation som plötsligt flyttas längre ifrån en. Det blir inte lika tydligt och lika konkret, framförallt inte när vi ännu inte vet exakt när i tiden mästerskapet kommer att ligga. Lägg då till att andra tävlingsmatcher hemma med Rosengård får samma öde. Ja, Jönsson, det är en mental prövning som jag och alla andra fotbollsspelare behöver hitta en egen lösning på.