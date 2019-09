Goitom lagkapten när Eritrea misslyckades i VM-kvalet: "Det gick inte som vi hade önskat"

Att det är landslagsuppehåll just nu har väl knappt någon gått miste om. I Europa är vi inne i slutfasen av EM-kvalet och det är tätt i flera grupper om en plats i mästerskapet nästa sommar.

I Afrika har nationerna i stället inlett kvalet till VM i Qatar 2022.

Den långa resan till VM 2022 inleddes med de 28 lägst rankade nationerna på FIFA:s världsranking från juli 2019. Två av de nationerna är Eritrea och Namibia – som ligger på 202:a respektive 121:a plats på världsrankingen.

Med i Eritreas startelva och med kaptensbindeln fanns AIK:s Henok Goitom.

I det första mötet, förra onsdagen, vann Namibia borta med 2-1 och satte sig i en bra position inför kvällens returmöte. Eritrea var piskade att vinna för att gå vidare i VM-kvalet.

Goitom såg ut att vara på spelhumör i den första halvleken och var den spelare i Eritrea som hotade allra mest. AIK-anfallaren hade bland annat en frispark strax ovanför ribban och ett kanonläge inne i straffområdet men 34-åringen lyckades inte få in bollen i mål.

I stället kunde Namibia gå ut till pausvila med en 1-0-ledning efter mål av Absalom Limbondi.

Eritrea var tvunget att göra två mål under den andra halvleken för att åtminstone få till en förlängning. Närmast var återigen AIK:s Goitom som hade två fina lägen under slutet av ordinarie tid.

Men det ville sig inte för Eritreas del. I stället kunde Namibia avgöra matchen på stopptid med sitt andra mål genom Peter Shalulile.

Namibia vann således med 2-0 och avancerade vidare till nästa runda efter att ha vunnit dubbelmötet med 4-1.

"Det gick inte som vi hade önskat, men vi spelade bättre i den här matchen än den första. Vi fortsätter kämpa för att bli bättre", skiver AIK-stjärnan på Twitter.

För Goitom och Eritrea så innebar resultatet att VM-resan mot Qatar är över.

We left our soul on the pitch. It didnt went the way we wanted even though we played better this time then the first game. We keep fighting to get better.



Thank you to the Namibian people for applause me after the game when I went off the pitch. Much love and good luck #Eritrea