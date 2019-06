Smakstart för Algeriet – Mahrez målskytt i komfortabla segern över Kenya

I den 30-gradiga värmen vann Algeriet ett stjärnspäckat möte, med spelare som Riyad Mahrez, Vincent Wanyama och Sofiane Feghouli, över Kenya. Efter “Ökenrävarnas” planenliga seger under kvällen ställs man härnäst mot favorittippade Senegal.

Det var inte alltför överraskande Algeriet som förde spelet i den första halvleken och tryckte frekvent på mot det kenyanska målet. Kenyanerna klarade däremot av den inledande anstormningen av Ökenrävarna, men man hade svårt att hålla bollen inom laget. Det algeriska spelövertaget fick sedan i den 34:e minuten utdelning. Efter att Youcef Atal blivit fälld innanför straffområdet kunde Baghdad Bounedjah distinkt skjuta in 1-0 från elva meter. Strax innan halvtid utökade lagkaptenen, och Manchester City-stjärnan, Riyad Mahrez Algeriets ledning till 2-0 genom ett skott som gick via kenyansk fot och in i mål.

I och med den trygga 2-0-ledningen bevakade Algeriet resultatet och kändes, ju längre matchen led, nöjda med deras ledning. Därav avstannade den algeriska anfallspressen och Kenya bjöds alltmer in i matchen. Kenyanerna hade tyvärr, för deras del, svårt att få till ett konstruktivt anfallsspel och skapade mycket få målchanser. Den före detta djurgårdsstjärnan Michael Olunga var ett tydligt exempel på hur svårt man hade att skapa chanser då han var isolerad på topp under i stort sett hela matchen. Således gick Algeriet segrande ur mötet mot Kenya med slutresultatet 2-0.

Efter kvällens drabbning i Kairo möter Algeriet Liverpool-stjärnan Sadio Manés Senegal. Kenya å andra sidan ställs mot Tanzania, i en förmodad match om tredjeplatsen i grupp C.