Ahlstrands svar om Bajen-uppgifterna: "Kul att höra - men fokus på sista två matcherna"

Tidigare under fredagen gick Aftonbladet ut med uppgifter om att Hammarby IF "överväger starkt" att lägga ett bud på Halmstads BK:s offensive mittfältare Erik Ahlstrand, 22, inför nästa säsong. Samtidigt rapporteras även AIK ha mittfältaren på sin lista över tänkbara värvningar inför säsongen 2024.

Ahlstrand har i sin tur i dagsläget inga tankar på sin framtid, då han fokuserar på de två sista matcherna av säsongen.

- Det visste jag inte om (Aftonbladets uppgifter), men det är kul att höra. Mitt fokus är nu på de två sista matcherna, och sedan får man summera efter säsongen. Jag får sätta mig ner med min agent och prata, men just nu är det inget jag tänker på, säger han till Fotbollskanalen.

Tidigare i år kopplades även Ahlstrand, som har kontrakt med HBK över säsongen 2024, ihop med den danska storklubben Brøndby. På frågan om han funderat över när det är läge att ta nästa steg är svaret följande:

- Ja, men det är klart att tankarna har kommit upp, då det har varit rykten. Det ska jag inte förneka, då det är kul att det är så, men det är många faktorer som spelar in, och det ska komma en egen känsla kring om man vill ha något nytt eller annat som är utvecklande. Det är svårt att säga att det bara är en sak som gör att man vill ha en ny miljö. Det finns inget konkret jag kan säga, säger han.

Ahlstrand tycker även att det känts bra för egen del under säsongen.

- Jag tycker att det har känts bra hela säsongen, speciellt under våren, då vi gick bra. Det har gått lite trögare under hösten, och man får summera efter säsongen, då det är två matcher kvar, säger han.

HBK är just nu på tolfte plats med fem poäng ner till IF Brommapojkarna på kvalplats i allsvenskan. I de två sista omgångarna ställs klubben mot Kalmar FF hemma och Hammarby IF borta i serien.

- Det är inspirerande, spännande, och en härlig utmaning, säger Ahlstrand och fortsätter:

- Det är väl ett litet utgångsläge vi har skaffat oss, men det är två matcher kvar och det kan hända mycket, så inget är säkert. Det kommer säkert att leva in i den sista omgången. Det är upp till oss själva, då vi kan påverka utgången. Det är vårt ansvar.

Ahlstrand tycker att laget presterat bra i de två senaste matcherna, och menar att hårt jobb gäller framöver för att säkra ett nytt kontrakt.

- Först och främst är det ett stenhårt jobb de sista två matcherna, och det ligger i våra händer. Vi ska jobba stenhårt och fokusera på det vi kan påverka. Vi kan inte hoppas på att någon annan ska göra det åt oss.