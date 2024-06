Ahmetovic om Eriksson-intresset: "Gäller att hitta en tajming"

Efter den historiska allsvenska femteplatsen 2023 var det muntra miner i IFK Värnamo. Men under vintern blev smålänningarna av med namn som Kim Hellberg och Oscar Johansson Schellas och laet fick en tung start på 2024.

En starkare period under slutet av våren gör dock att Värnamo håller huvudet över ytan inför sommaruppehållet. Men det innebär inte att sportchefen Enes Ahmetovic lutar sig tillbaka och tar semester under sommarens transferfönster.

- Om man ser till hur stökigt det har varit under våren med allt som har pågått vid sidan av planen ska ledarna och spelarna ha en stor eloge. Men sedan är ett övergångsfönster alltid en möjlighet för oss att bli bättre, säger Ahmetovic till Fotbollskanalen.

Under måndagsförmiddagen presenterade Värnamo sommarens första nyförvärv. Detta när försvarsspelaren Michael Steinwender ansluter från TSV Hartberg i den österrikiska högstaligan.

- Vi har varit lite få om man ser till numerären. Jag tycker att vi har en stark och konkurrenskraftig trupp, men vi har just velat få in fler spelare. Nu får vi in ”Steini” och sen är Emin Groadanic på väg tillbaka från sin skada, förklarar Ahmetovic, som har mer jobb att göra:

- Vi tittar på ytterligare några namn och har någon spelare på väg in.

Då gissar jag att det inte är ytterligare en mittback?

- Nej, det har du rätt i. Sen får du lägga pusslet själv kring var i planen det är.

En spelare som har kopplats samman med Värnamo under en lång tid är Djurgårdens Magnus Eriksson. Tidigare uppgifter har gjort gällande att parterna har varit nära en överenskommelse, men under måndagen uppgav sajten fotbolldirekt.se att Eriksson inte längre är aktuell för Värnamo.

Ahmetovic säger följande om de senaste uppgifterna:

- Det är alldeles uppenbart att det finns ett intresse från vår sida. Det är också alldeles uppenbart att han har ett intresse för oss. Men i vissa fall får man inte ihop det. Det kan bero på att klubbarna inte kommer överens eller att det är en privat situation som inte klaffar, det gäller att hitta en tajming. Men då får man ibland blicka åt ett annat håll och titta på andra alternativ istället.

Övergångsfönster handlar som bekant inte endast om spelarna som ska plockas in till klubbarna. Det finns även andra klubbar som kan rycka i spelare.

I slutet av förra veckan uppgav lokaltidningen Värnamo Nyheter att italienska Fiorentina visar intresse för 16-årige Fred Bozicevic, som fortfarande väntar på sin allsvenska debut. Den unge ytterforwarden imponerade bland annat i vårens P17-EM och Ahmetovic medger att det finns intresse.

- Det är så fotbollsvärlden fungerar. Om man har unga spelare som gör det bra blir det ett tryck kring dem. Men vi - jag, Fred och hans rådgivare - har fokuserat på att han ska bli bättre och utvecklas, sen får vi se. Men det är inget som vi har lagt något fokus på ännu.

Är det så att ni har något konkret erbjudande att ta ställning till när det gäller Bozicevic?

- Nej, det är inget konkret just nu, summerar Ahmetovic.