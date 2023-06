AIK ansöker om tiomiljonerslån från egna supportrarna

AIK befinner sig i ett pressat läge och ligger på nedflyttningsplats i allsvenskan. Därför ska klubben agera på transfermarknaden i sommar.

Mitt i krisen gör klubben ett krisdrag. Man ansöker om ett tiomiljonerslån från supportrarna och ekonomiska föreningen "Den svarta massan". Summan är tänkt att användas till att förstärka den sportsliga verksamheten i sommarens transferfönster.

- Vi vill kunna gå obehindrade in i den kommande framtiden. AIK:s ekonomi är i grund och botten väldigt stabil, men också avvägd av fordringar som kommer efter att det här transferfönstret har stängt. Vi vill inte känna att vi behöver bromsa i våra beslut för att man ska ha likviditeten i åtanke. Enkelt uttryckt: Vi belånar våra fordringar på väldigt kort sikt, säger Fredrik Söderberg, tf vd i AIK, till Fotbollskanalen.

Det låter ganska odramatiskt?

- Det är väldigt odramatiskt. Hade vi fått in våra fordringar i dag så hade vi inte tagit det här beslutet. Det är egentligen bara en fråga om tajming.

Pengarna kommer att gå till den sportsliga verksamheten. Jag misstänker att de delvis kommer att gå till värvningar?

- Ja, precis. Exakt hur man disponerar medlen får den sportsliga ledningen lägga fram en plan för. Det kommer givetvis ett transferfönster som vi behöver vara starka i.

Det står också i ert pressmeddelande att pengarna ska gå till den sportsliga verksamheten i stort. Kan du konkretisera det?

- Thomas Berntsen (sportchef) har varit tydlig med att han vill förändra delar av träningsmiljön på Karlberg. Vad det gäller kan jag inte diskutera i detalj. Vi behöver den typen av handlingsutrymme också. Det kan vara flera delar som stärker den sportsliga verksamheten, inte bara spelar rekryteringar.

Finansdirektören Håkan Strandlund är tydlig med att lånet, om det beviljas, kommer att betalas tillbaka det här året.

- Den 31 mars 2023 redovisade AIK Fotboll AB likvida medel motsvarande 34 miljoner kronor och eget kapital på 99 miljoner kronor. Bolaget har därutöver ett antal större fordringar som förfaller till betalning under det tredje kvartalet kopplade till spelarförsäljningar i tidigare transferfönster. Genom dessa fordringar kommer bolagets likviditet att förstärkas under hösten och ett eventuellt beviljat lån hos Den Svarta Massan kommer att kunna återbetalas i sin helhet under 2023. Ett lån uppgående till 10 miljoner kronor ryms vidare inom de ramar som har fastställts i bolagets finansiella mål och är därför i linje med bolagets finansiella strategi

AIK lånade pengar från ”Den svarta massan” år 2020, då laget rustat under sommaren samtidigt som covidpandemin pågick.