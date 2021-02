AIK-forward hoppas på lyft under 2021: "Tufft i fjol - jag visste att det skulle bli det"

I somras värvade AIK in fyra spelare. En av dem: unge forwarden Bojan Radulovic Samoukovic, som tidigare under karriären tillhört Brightons, Alaves och Espanyols reservlag. Serben fick nöja sig med en start och två inhopp i allsvenskan under fjolåret och från det svartgula lägret har beskedet hela tiden varit att 21-åringen är värvad för att på sikt kunna bidra ordentligt.

Nu är en ny säsong inledd och efter att ha bott i Stockolm i snart ett halvår har Radulovic Samoukovic förväntningar på att ta kliv under 2021.

- Mitt fokus är bara på att träna och jobba hårt. Jag ska göra mitt bästa varje dag i träning och när jag får chansen så ska jag ta den, säger forwarden.

Han är tydlig med att han hoppas att det här året ska leda till mer speltid i allsvenskan.

- Situationen var annorlunda förra säsongen. För jag kom in i ett läge som var tufft för klubben och jag hade inte tränat på ett bra tag. Det var tufft och jag visste att det skulle bli det. Jag försökte bara träna, göra mitt bästa och vänta på min chans.

- Det här året blir annorlunda. Nu börjar alla på noll igen och jag har stora förhoppningar inför säsongen.

Tror du att du blir en startspelare i år?

- Jag vet inte. Vi har riktigt bra spelare i truppen. Alla håller en bra nivå. Självklart vill jag spela, men det finns väldigt många bra spelare i truppen. Jag ska kämpa för det i alla fall.

Han avslutar:

- Nu finns möjligheten för alla i laget att ta chansen och bli en del av startelvan. Jag är väldigt förväntansfull. Jag bara väntar på att tävlingssäsongen ska dra igång.

Under söndagen ställs AIK mot Örebro i en träningsmatch. Förra helgen föll man med 2-0 mot superettan-laget Vasalund. Då spelade Radulovic Samoukovic en halvlek.

I dagsläget konkurrerar han främst med Henok Goitom och Nabil Bahoui om platsen som central forward.