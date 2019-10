AIK-kuggen: "Den här omgången kommer visa vilka guldchanser vi har"

SOLNA. Nu är landslagsuppehållet över - och det innebär att allsvenskan ska avgöras. Under söndagen ska AIK ta sig an bottenlaget Falkenberg på bortaplan. - Den här omgången blir väldigt avgörande, säger AIK:s mittback Karol Mets till Fotbollskanalen.

Under söndagen ställs AIK mot Falkenberg på bortaplan, samtidigt som Hammarby tar emot Malmö FF. Tvåan Djurgården möter IFK Göteborg under måndagen. Mycket kan hända i den tajta allsvenska guldstriden, med andra ord.

Bara tre matcher återstår och för AIK - som just nu ligger fyra och därmed på en placering som inte säkrar Europa-spel till nästa säsong - är pressen stor. De svartgula har tre poäng upp till ettan MFF.

Mittbacken Karol Mets är laddad inför avslutningen, efter landslagsuppehållet som varit.

- Det blir tre finaler. Mycket står på spel, men som jag ser det är det tre möjligheter. De andra lagen möter varandra (Hammarby mot Malmö) också så jag ser det här som möjligheter, säger Mets.

- Den här omgången blir så klart väldigt avgörande. Den här omgången avgör mycket och kommer visa exakt vilka chanser vi har att vinna guldet till slut. Just nu är det fortfarande väldigt öppet.

Motståndaren Falkenberg ligger på nedflyttningsplats och slåss för nytt allsvenskt kontrakt.

- Vi förväntar oss en väldigt tuff match, på deras hemmaplan.

Mets vill inte analysera AIK:s senaste matcher särskilt noggrant. Han menar att det verkligen bara är resultatet som spelar någon roll just nu, i ett sådant här skede av säsongen. Och själv gillar han att allt nu ställs på sin spets.

- Under press får man se spelares verkliga kvalitet. Nu ska vi, och jag, försöka visa vad vi går för - hur vi hanterar pressen.

Hur ser du på risken att bli utan en Europa-plats?

- Självklart är det så att en klubb som AIK aldrig vill vara utan Europa-spel, säger estländaren.

Han medger att det faktum att tre Stockholmslag slåss uppe i toppen av allsvenskan gör att förväntningarna utifrån höjs.

- Definitivt. Och vi vill sluta högre upp i tabellen än Djurgården och Hammarby.

Tror du att ni klarar det?

- Ja, det tror jag, säger Mets självsäkert.

Falkenberg-AIK sänds på C More Live och kan streamas på cmore.se. Avspark klockan 15.00 under söndagen.