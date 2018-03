AIK öppnar för att värva efter Nyholms skada: "Men måste till något extraordinärt"

AIK:s mittback Jesper Nyholm åkte på ett benbrott mot Örebro i tisdags. Under torsdagen meddelade klubben att man bedömer att Nyholm missar hela den här säsongen.

Om AIK nu kommer värva in en mittback innan den allsvenska premiären? Klubben har inte fattat något beslut i frågan än.

- Vi är inte klara med resonemanget än. Vi inventerar alla möjligheter, varav en är att vi inte gör någonting. Men för att komma fram till det måste vi också inventera alla andra möjligheter, för att se vad som är bäst både på kort och lång sikt. Men det är klart att jag skulle ljuga om jag sa att vi inte har en del kortsiktiga behov. Så är det ju. Vi behöver värdera det, i förhållande till den ursprungsplan som vi hade, som nu har spräckts två gånger (Nils-Eric Johansson tvingades nyligen sluta på grund av ett förvärrat hjärtfel) vilket inte är helt normalt i en och samma lagdel, säger sportchefen Björn Wesström.

Vad händer med ert truppussel när sådana här saker sker?

- Det är olika saker. Dels handlar det om rena fotbollsegenskaper, dels ledaregenskaper. Sen handlar det om vad som händer när man tar bort något ur en grupp. Både att tillföra och ta bort något gör ju olika saker med gruppen, på många olika sätt. Samtidigt kommer Daniel Sundgren tillbaka, då blir det annan sorts ledarskap i gruppen och vi får in andra fotbollsegenskaper än vad vi hade i planen. Så det är plus och minus förstås, men tyvärr har det varit mer minus än plus nu på slutet.

Vad väntar framöver? Var är ni i er process?

- Vi förhåller oss till transferfönstret och så länge det är öppet har vi möjlighet att agera. Men sen ska det göras inom ramen för den ursprungsplan som vi har, och det ska ekonomiskt fungera. Vi har varit tydliga med att vi har nog spenderat de pengar vi haft till buds i det här fönstret. Vi behöver hitta riktigt extraordinära lösningar om vi ska göra något annat än att bara fortsätta som det är.

AIK:s samarbetsklubb Vasalunds lagkapten och mittback, Linus Malmborg, har nyligen varit i träning med de svartgula. Men att Malmborg även ska spela matcher med AIK framöver är inte aktuellt, menar sportchefen Björn Wesström.

- I nuläget är det inte ett alternativ. Dels är han lagkapten i vår samarbetsklubb. Jag har den största respekten för deras verksamhet och hur de planerar för den. Sen tittar vi i dag på spelare från en annan nivå än den Linus spelar på. Det där har mer handlat om sparring i träning.

Hur ser det ut underifrån?

- Vi har spelare både i juniorlaget och yngre spelare som är utlånade till Vasalund, som vi så klart inventerar, men det handlar inte bara om att fylla en tröja. Du ska fylla en tröja utifrån de egenskaper som "Nisse" och Jesper lämnat efter sig, det vill säga 90 minuter i veckan. Någon annan kanske kan kliva fram och fylla den rollen och då ska man ta in någon som är mer ersättare och sådär... Men ja, det är ett gediget pussel.

Utmaningen som Björn Wesström ställts inför nu, på grund av det som hänt med Nils-Eric Johansson och Jesper Nyholm, är unik för sportchefen. Aldrig förr har han varit med om något liknande, och han medger att det är svårt att inte påverkas känslomässigt av situationen.

- Ja, det är det faktiskt. Både med "Nisse" och Jesper, det är klart att det nöter på en. Fan. Det är ju otroligt fina killar, människor och fotbollsspelare. Det är viktiga spelare för AIK som inte får fortsätta fast att de vill. Det är inget annat än en dålig känsla som man får av det.