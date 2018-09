AIK testar målvakt: "Passar bra att inventera Pilip"

AIK meddelade i dag att klubben tar in en ny målvakt under landslagsuppehållet för träning med laget - Vasalundskeepern Pilip Vaitsiakhovich, 28. Han kommer att träna med laget under onsdagen och torsdagen.

- Oscar Linnér är på landslagssamling med U21 och Samuel Brolin med U19-landslaget från i morgon, det gör att det passar bra att inventera Pilip i vår miljö den här veckan, säger AIK:s målvaktstränare Kyriakos Stamatopoulos till klubbens hemsida.

Vaitsiakhovich är i år noterad för 19 matcher för Vasalund i division 2.