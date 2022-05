AIK-vikarie fick Jeahze att göra oväntat frisparksval: "Gällde att testa honom"

Hammarby var i ledning med både 2-1 och 3-2, och dessutom fick man straff när man ledde med 2-1. Trots det fick man nöja sig med ett kryss i hemmaderbyt mot AIK under söndagen.

- Det är tråkigt. Vi gav AIK tre mål. Man kan inte ge AIK tre mål. De är för bra för det, säger vänsterbacken Mohanad Jeahze.

Glädjande för Jeahze är dock att han gjorde mål på en frispark i slutet av den första halvleken. Trots snäv vinkel ute på högerkanten valde han att gå på skott - och bollen letade sig in i nättaket vid främre stolpen.

- Jag hade en känsla av att jag skulle göra mål där, så jag sa till Nahir (Besara) att jag ville ta den.

- Han (Budimir Janosevic, AIK:s målvakt) stod rätt okej till men jag vet att han inte skulle vara beredd på den eftersom han nog tänkte att det skulle bli ett inlägg. Jag kände att det skulle vara bra att överraska.

Tränar du något på sådana frisparkar?

- Nej, inte på den där. Men jag tränar på frisparkar.

Varför fick du känslan av att du skulle göra mål då?

- Han är en jättebra målvakt men vi visste att han inte har spelat många matcher, så det gällde att testa honom på sådana smågrejer.

Janosevic har fått agera vikarie i de senaste matcherna då förstemålvakten Kristoffer Nordfeldt är skadad.

- Han har ju inte matchrutinen med sig det här året. Då gäller det att testa på honom på sådana grejer.

AIK-keepern menar att frisparken tvingade honom att försöka göra en svår räddning.

- Du är aldrig riktigt nöjd med att släppa in ett mål från den positionen, men om han skjuter mot första hörnet från den vinkeln, så har vi bara två spelare i muren och jag behöver dyka in i nätet. Då dyker du in i nätet och försöker få bollen tillbaka utifrån dykandet, säger Janosevic.

- Det är svårt för normala människor att förstå det, och från den positionen borde du alltid rädda, men samtidigt ska man vrida kroppen till vänster och gå in mot nätet och sedan få ut den.

Målet var för övrigt speciellt för Jeahze.

- Det kändes jättebra. Jag har inte gjort mål mot klacken sedan jag kom till Hammarby. Jag har gjort mål mot andra sidan. Det här var en annan känsla.

Mot slutet av mötet med AIK klev vänsterbacken av, men han hoppas inte att han ska missa nästa helgs match mot IFK Norrköping.

- Jag fick en lite känning i vaden. De säger att det inte ska vara någon jättefara. Det stramade åt lite men jag hoppas att det inte är något.