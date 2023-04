AIK:s besked: Lindbergs tjänstledighet förlängs

AIK meddelade den 4 april att klubbdirektör/vd Manuel Lindberg, som även agerat tf sportchef sedan Henrik Jurelius avsked i fjol, är tjänstledig över den 20 april i år med anledning av en "extrem arbetsbelastning under en längre period".

Under tisdagen berättade AIK:s ordförande Robert Falck, för Fotbollskanalen, att Lindberg återgår till arbete enligt plan på fredag, men nu har det skett en vändning.

AIK meddelar under onsdagskvällen att Lindbergs tjänstledighet förlängs, på egen begäran, fram till och med den 1 maj i år. Därmed har Fredrik Söderberg fortsatt ansvar för AIK:s verksamhet i Lindbergs frånvaro.

ANNONS

- Det finns ingen dramatik i det, då den förlängs i tio dagar, säger ordförande Robert Falck till Fotbollskanalen.

Du sa i går att han är tillbaka på fredag - vad har förändrats?

- Inget speciellt. Han behöver förlänga ledigheten till och med den 1 maj, och det beskedet kom i dag.

Hur mår Lindberg?

- Det är samma läge.

Förändrar den förlängda ledigheten något för er?

- Nej, det förändrar inget.

AIK är fortfarande utan en sportchef, och under tisdagen sa Robert Falck att klubbens styrelse skulle diskutera sportchefsrollen på ett möte under gårdagskvällen. AIK har under senaste tiden kopplats ihop med flera olika sportchefer, däribland Sarpsborgs sportchef Thomas Berntsen, som enligt Aftonbladet, fått ett slutbud.

På frågan vad som sades om sportchefsrollen under tisdagen är Falcks svar:

ANNONS

- Jag kan inte kommentera det överhuvudtaget.