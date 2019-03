AIK:s styrelse tror inte på ny AB-missräkning: "Medlemmarna bestämmer - ingen annan"

Förra året röstades ett alternativt förslag (från medlemmen Simon Strand) fram till ny styrelse i AIK Fotbollsförening på årsmötet. Bland annat utsågs Eric Ljunggren till ny ordförande, och förändringarna innebar att Per Bystedt som hade föreslagits till ordförande av den dåvarande valberedningen inte ens fick en plats i styrelsen. Men trots att den nya FF-styrelsens tanke då var att samtliga i styrelsen skulle bli invalda även i AIK Fotboll AB:s bolagsstyrelse på bolagsstämman några dagar efter årsmötet blev upplägget annorlunda.

Bolagsstämman för AIK Fotboll AB, ett börsnoterat dotterbolag till FF i vilket AIK:s elitverksamhet finns, resulterade i att bland annat Per Bystedt och Faje Gani fick platser i AB-styrelsen trots att de röstats bort vid årsmötet. Varför? Bland annat för att minoritetsägare tryckte på för det upplägget.

Under tisdagen hölls AIK FF:s årsmöte för 2019 och till det var Bystedt och Gani, av valberedningen, föreslagna att ta plats i styrelsen. Men återigen ratades de av medlemmarna. Dessutom röstades en motion om en spegling av FF- och AB-styrelserna igenom. Motionen innebär att årsmötet nu "anmodar AIK FFs representant att på AFABs bolagsstämma föreslå och rösta för en styrelse i AFAB bestående av samma ordförande, styrelseledamöter och eventuellt suppleanter som vid given tidpunkt är fallet i AIK FF". På det viset kan FF, som sitter på majoriteten av rösterna i bolaget, se till att samma personer sitter i båda styrelserna.

Den 14 mars hålls årets bolagsstämma och då är tanken att speglingen ska bli verklighet, vilket skulle innebära att till exempel Bystedt och Gani gjort sitt som förtroendevalda i AIK för den här gången.

- Jag kommer göra allt för att driva igenom speglingen, eftersom det är medlemmarna som bestämmer i AIK. Ingen annan. Det är min skyldighet att försöka driva igenom det. Jag ska göra absolut mitt bästa för att knö in det här med de börsregler som finns. Det kan kanske ifrågasättas, men jag ska verkligen göra allt för att vi ska kunna klara av det så att vi kan ha det på det sättet som medlemmarna har sagt att vi ska ha det, säger nye FF-ordföranden Robert Falck.

Ser du en risk att ni landar i ett liknande läge som förra året?

- Nej. Den risken ser jag inte. Jag kommer se till att vi på årsstämman röstar för det här. Men först har vi en resa att göra, med Anders Appell i styrelsen som är jurist, för att se så att vi gör det rätt och riktigt enligt börsens regler.

Eric Ljunggren, som blir kvar i FF-styrelsen som ledamot, säger så här om läget inför årsstämman:

- Vi har vårt första styrelsemöte i morgon (läs under onsdagen) och då ska vi se till att förbereda oss inför bolagsstämman.

- Medlemmarna har antagit en motion som vi som styrelse har att förhålla oss till, men exakt vad som händer på bolagsstämman kommer vi nog inte veta förrän bolagsstämman ägt rum.

Ljunggren säger sig vara nöjd över att Falck, som tidigare varit kommundirektör i Sundbyberg, nu tar över som ordförande.

- Jag är otroligt glad över att Robert tar över ordförandeklubban. Valberedningen och jag var överens om att Robert är helt rätt person att leda AIK under det kommande året. Vi har i styrelsen ett tydligt fokus under det kommande året på arena och träningsfaciliteter. Robert, med sin bakgrund i kommunpolitiken inom stadsbyggnad, är den som är bäst lämpad att leda det arbetet. Vi har ju ett avtal med Friends (Arena) som går ut (2022) och det spelar också in. Sen har vi cirka 1000 barn och ungdomar som inte får spela fotboll i AIK (på grund av brist på planer) och vi har ett arenakontrakt som går ut om tre år. Det känns väldigt bra att Robert med sin erfarenhet och sina kunskaper ska leda arbetet runt de frågorna det kommande året.

Valberedningen föreslog att årsmötet skulle rösta in elva personer i FF-styrelsen, trots att det i AIK Fotboll AB:s bolagsordning står att bolagsstyrelsen ska bestå av högst "tio ledamöter". För att kunna få plats med alla FF-ledamöter i AB-styrelsen var valberedningens tanke att en extra bolagsstämma skulle utlysas för att göra ändringar i bolagsordningen. Men medlemmen Simon Strand föreslog på årsmötet att FF-styrelsen skulle bestå av en ordförande och åtta ledamöter, och eftersom det upplägget röstades fram av medlemmarna kommer den nya styrelsen inte behöva kalla till någon extra bolagsstämma framöver. På frågan om hur han ser på att slippa den konsekvensen svarar Robert Falck:

- Det är ju i sig bra, men frågan blir hypotetisk. För vi vet ju inte om alla hade velat ställa upp i bolagsstyrelsen.

Så ni var inte säkra på det innan?

- Nej, jag har inte gått runt och frågat alla om det. De har ju tackat ja till att sitta i FF:s styrelse men jag har inte frågat alla än. Det är nomineringskommittén (som föreslår vilka som ska ta plats i AB-styrelsen) som får göra det.

Simon Strand efter årsmötet:

- Man hade kunnat göra sig lite enklare för sig på mötet än vad jag nu gjorde, men jag valde att ta den här vägen för att jag tror att det kommer skapa de bästa förutsättningarna för styrelsen att arbeta i lugn och ro under året. Jag har hellre ett stökigt årsmöte och lugn och ro under året än ett lugnt årsmöte och stök under hela året.

Strand tycker att en ordförande och tio ledamöter i styrelsen hade varit för mycket.

- Den storleken som valberedningen föreslog är inte så bra, på många sätt. Den öppnar för falangbildning. Det blir svårt att organisera arbetet. Så det handlade mycket om att ge Robert (Falck) bra förutsättningar. Om allt går som det ska om en vecka på bolagsstämman får han bra förutsättningar på två av de mest väsentliga punkterna. Han får rätt storleken på styrelsen och en speglad styrelse.

Medlemmen, som nu lyckats mobilisera ett stort engagemang kring sina AIK-tankar till två raka årsmöten, vill ogärna spekulera i utfallet av bolagsstämman som nu väntar.

- Nu ligger bollen hos den valda FF-styrelsen och så får vi se vad utfallet blir. Men jag vet ju samtidigt att man har tittat på de här frågorna efter förra bolagsstämman, så det är inte samma läge som det var då, säger Strand.

Strand har länge kritiserat Per Bystedt hårt och varit tydlig med att han vill få bort Bystedt från AIK:s styrelserum. Efter årsmötet vill han dock rikta fokus på annat rörande meningsmotståndaren.

- Jag tycker att det i en stund som denna är viktigast att sätta ljus på att Per Bystedt har gjort många bra saker för AIK. Även om jag inte stuckit under stol med att jag tycker att han inte borde fortsätta så ska han ha en eloge för att han är en riktig AIK:are och både investerat ett djupt engagemang och pengar i AIK. Han har gjort det som han har trott varit rätt vid olika tillfällen. För det förtjänar han respekt, säger Simon Strand.