Ajdarevic: "Vill be om ursäkt till de som känner för Djurgården"

STOCKHOLM. Två derbyförluster på kort tid. Då är Astrit Ajdarevic rejält nedstämd. - Det enda man kan göra är att be om ursäkt till de som känner för Djurgården, säger mittfältaren.

Det blev förlust med 2-0 hemma mot AIK under söndagen för Djurgården. Efter en mållös första halvlek släppte hemmalaget in två mål under den första halvan av den andra halvleken, och klarade sedan inte av att hämta upp underläget.

- Tungt, med tanke på att det kändes som att vi hade kontroll under den första halvleken. Sen gick luften ur oss, säger mittfältsstjärnan Astrit Ajdarevic.

- Det är tungt nu. Det är inte lätt.

Ajdarevic tycker att Djurgården släppte in billiga mål.

- Inne i boxen ska man inte få bli så ensam som han (Tarik Elyounoussi) blev. Vi får kolla på det och försöka förbättra det.

På kort tid har Djurgården nu förlorat två derbyn, först mot Hammarby och därefter mot AIK.

- Det är inte roligt. Men det har bara gått mindre än en tredjedel av säsongen. Det är fortfarande många matcher och poäng kvar att spela om. Vi måste ta oss själva i kragen och göra det bättre redan på onsdag mot Falkenberg. Det finns ingen annan utväg. Det är tungt för alla inblandade, som känner för Djurgården.

Tidigare under säsongen har Ajdarevic haft en offensiv mittfältsroll, men senast mot Helsingborg spelade han mer ute på högerkanten och mot AIK var han en av två sittande mittfältare centralt.

- Det var min roll i dag. Jag skulle försöka styra och ställa, ha mycket boll och försöka sätta andra i bra lägen. Tränarna ville ha mig där i dag och jag ställde upp precis som förra veckan mot Helsingborg. Det har varit någon tuff vecka nu för mig. Trots att jag har varit sjuk så har jag spelat och försökt göra mitt bästa. Men det är ingen ursäkt. Vi har förlorat två derbyn och det enda man kan göra är att be om ursäkt till de som känner för Djurgården. Nu har vi förlorat och då måste vi lära oss av det och studsa tillbaka starkare.