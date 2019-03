Åklagarens besked - kräver ÖFK på en halv miljon kronor i företagsbot

Östersunds FK:s förre ordförande Daniel Kindberg är åtalad på fyra punkter (grov trolöshet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott) för ekobrott.

I mitten av februari i år lämnade även Ekobrottsmyndighetens åklagare Niklas Jeppsson in en talan om en företagsbot i utredningen kring Kindberg, Peab och Östersundshem. Nu rapporterar ÖP att Jeppsson har riktat ett krav till ÖFK:s dotterbolag Driftaren AB, som bildades för att driva Jämtkraft Arena på uppdrag av Östersunds kommun, att betala 500 000 kronor i företagsbot.

- Enligt brottsbalken så ska vi föra en talan om företagsbot om det begåtts brott i ett företags näringsverksamhet, säger Jeppsson till ÖP.

Christina Bergenstein, advokat för Driftaren, hävdar i sin tur för tidningen att bolaget inte har begått något brott "vid utövande av näringsverksamhet".

De tre åtalade - Kindberg, "Peabmannen" och "Sollefteåbon" - misstänks för att ha slussat pengar in i Sollefteåbons bolag, via till en början företaget Fältjägaren (som Kindberg var vd på fram till 2014), därefter via bostadsbolaget Östersundshem (som Kindberg flyttade till efter tiden på Fältjägaren). I slutändan ska pengarna sedan ha slussats in i Driftaren AB och åklagaren hävdar i sin stämningsansökan att Kindberg under 2013 godkände osanna fakturor (15 stycken) för ett värde på 3,9 miljoner kronor i bolaget.

"Syftet med faktureringen har varit att förflytta pengar från Sollefteåföretaget, som mottagit betalning för osanna fakturor från Peab och F7AB (enligt åtalspunkt 1 och 2), till Driftaren AB. VD:n (Daniel Kindberg) har varit företrädare för Driftaren AB och åtalas för grovt bokföringsbrott då han haft kännedom om att fakturorna varit osanna och att bokföringen därför varit missvisande", skrev Ekobrottsmyndigheten då åtal väcktes.