Andersson om Norling: "Jag tycker vi har en bra dialog"

I måndags förlorade AIK mot Malmö FF med 2-0. En tung förlust då guldet inte längre inom räckhåll en Europa League-plats ser avlägsen, nästan omöjlig, ut att nå. Men kritiken kring lagets ledning har inte bara uppstått nu, under året har tränaren Rikard Norlings kapacitet att leda laget ifrågasatts, även Björn Wesströms position som sportchef har kommit upp i diskussioner. I podcasten "Lundh" bemöter klubbdirektör Jens T Andersson de spekulationer som uppstått och vilka förändringar som kan behövas i truppen.

- Ja, jag pratar med Rikard när jag väl är på Karlberg eller i samband med någon match. Jag tycker att vi har en bra dialog. Det är inte så vanligt att man pratar framtid när det bara är några omgångar kvar. Nu fokuserar alla på att spela de matcherna, och så pratar man framtid efteråt, säger han i Lundhs podcast.

Det kan ske att Rikard slutar själv eller blir rekryterad av någon annan. Hur många namn har du på listan över ersättare?

- Det är framför allt Björn som jobbar med det. I de flesta klubbar har man en skugglista både på tränare och ledare ifall något händer. Men jag skulle ljuga om jag sade att vi hade tagit fram en lista för om vi skulle sparka Rikard Norling, för så är det inte.

Ett namn som förekommer i spekulationerna är Mikael Stahre, du har jobbat med både honom och Norling. Vad talar för att han återvänder, för han är ledig och många vill trycka in honom på Karlberg inför 2020?

- Det finns ingenting som talar för det utifrån att vi har ett avtal med den tränare vi har.

Om man ser till sportchefen Björn Wesström, hur utvärderar du honom?

- Det är samma sak som med Rikard, det är det man gör efter säsongen. Tittar man på den period sedan jag lämnade 2013 som Björn har varit sportchef så kan man konstatera att det har skett otroligt mycket bra saker inom AIK Fotboll. Att man sedan ett enskilt år kanske inte når Europaplats, det ska vi vänta med att se, man behöver se förbi det. Jag blir lite trött på att jag, Rikard och Björn nu ska avgå, Leffe Karlsson ska avgå… Det är väldigt sällan man diskuterar lösningen, det blir i stället någon form av krav i frustration från utomstående. Det där behöver man som klubb både stå emot och så klart värdera utifrån sina kriterier, men man behöver också förstå att det i min värld är ett uttryck för något annat.

Vad är det ett uttryck för?

- Frustration, besvikelse, säkert stress över att andra lag gör det väldigt bra. Vi ligger ungefär där vi har legat under den senaste tioårsperioden, med reservation för att vi inte vet var vi hamnar än. Den senaste tioårsperioden har vi i princip haft Europaplats, så när som på det året vi spelade gruppspel då vi slutade fyra med en poängs marginal. Man måste nog titta förbi det lite och ha den stora bilden när man utvärderar något. Sedan förstår jag att man ibland känslomässigt ger uttryck för att det måste hända något annat.

Hur mycket spelar det roll att Hammarby och Djurgården går starkt?

- Det föder nog en del stress hos AIK:are. Vi är inte vana vid det i modern tid, vi har varit bäst i stan under ganska lång tid. Men jag är också noga med att poängtera att andars framgång inte per automatik betyder vår motgång. Vi ligger ungefär där vi har legat under den senaste tioårsperioden.

Jag läste i en intervju med Björn Wesström att han talar om att styra om truppen lite mot att ha yngre spelare med större försäljningspotential. Man kan säga att ni nu hade en trupp för att ta ett SM-guld förra året och nu Europa. Hur mycket pratar ni om ett sådant strategiskifte?

- Det har vi pratat ganska mycket om. Vi pratar om resultat och utveckling, där utveckling får stå för en yngre spelartrupp med större potential än en erfaren spelartrupp med mer internationell erfarenhet. Det där går i cykler för mig. När man är inne i en resultatperiod, vilket AIK har varit under några år nu, kommer en period där man kanske behöver föryngra lite grann och titta på den kategorin spelare. Det finns egentligen bara två sätt att tjäna nya, friska pengar i fotbollen, det ena är att spela gruppspel och det andra är att sälja spelare. Vi har gjort både och, och vill gärna kunna göra både och, men då måste man också vara lite finkänslig i den pendeln mellan resultat och utveckling.