Årsplanen för allsvenskan 2019: Kortare säsong och uppehåll i juni

Svenska Fotbollförbundets tävlingsutvecklingskommitté fastställde i november, i samarbete med Svensk Elitfotboll (Sef, intresseorganisationen för de svenska klubbarna i allsvenskan och superettan), årsplanen för nästa säsong i allsvenskan och superettan. Då blev det ett par förändringar gentemot hur årsplanen för säsongen såg ut i år.

Nästa år tar allsvenskan uppehåll från efter den första helgen i juni fram till den sista helgen i juni. Detta med anledning av att ett ett par allsvenska klubbar spelar Europa-kval i juli, vilket innebär att klubbarna slipper kvalspela under uppehållet i allsvenskan.

- Det är just med hänsyn till det. De lag som spelar i Europa ska också få någon slags vila och det är nummer ett till att vi gör på det här viset. I och med att Europa-spelet är i juli, så omöjliggör det någon som helst vila för de lagen, säger SvFF:s tävlingskonsulent Linn Brozén till Fotbollskanalen.

- Det handlar om att få lite vila och sedan trappa upp med någon allsvensk match innan Europa-spelet drar igång, så att lagen får någon slags matchning inför det. Det är de största och starkaste skälen till det. Det handlar helt enkelt om att ge de lag som spelar i Europa så bra förutsättningar som möjligt för det, fortsätter hon.

De allsvenska lagen, som får spela kvalspel i Europa, har i stället ett tätt schema med matcher i Europa och i allsvenskan i juli, men har samtidigt rätt att flytta mötet i den 18 omgången, i början av augusti, till någon gång under våren i stället.

- Det är för att få ett lite luftigare schema om man tar sig till den tredje kvalrundan, säger Brozén.

Superettan tar, till skillnad från allsvenskan, uppehåll från i slutet av juni till i mitten av juli. Klubbarna får en veckas kortare uppehåll under sommaren, men får samtidigt ledigt under landslagsuppehållet i september. Det innebär att superettan endast har matcher under landslagsuppehållet i juni nästa år, medan allsvenskan i sedvanlig ordning inte har matchspel under något av landslagsuppehållen.

Vidare kommer allsvenskan och superettan även avslutas en vecka tidigare än i år. Nästa år blir det det säsongsavslutning den 2 och 3 november i stället för som i år, då säsongen avslutades den 10 och 11 november. Detta efter önskemål från klubbarna.

- Det var föreningarna som ville det. Allsvenskan kommer att avslutas en vecka tidigare 2019 än 2018, då vi även hade ett VM-slutspel att ta hänsyn till i år. Det är egentligen bara föreningarnas önskemål, men från Sef- och förbundshåll, så är det också bra att avsluta en vecka tidigare innan det internationella fönstret (landslagsuppehållet). Det gör också att kvalspelet hinns med innan dess.

I år kvalspelade Brommapojkarna och AFC Eskilstuna den 22 november med retur den 25 november. Nästa år blir det alltså allsvenskt kval tidigare än så - i årsplanen beräknat till den 6 och 9 november och i superettan-kvalet till den 7 och 10 november.

I sedvanlig ordning inleds också säsongen med svenska cupen. Gruppspelet drar igång den 17 februari och finalen spelas den 30 maj.

