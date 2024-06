Avslöjar: Billborn på plats i Göteborg - köps loss

IFK Göteborg tappade nyligen den danske chefstränaren Jens Askou till tjeckiska Sparta Prag, och i dagsläget är Sindre Tjelmeland ansvarig tränare i klubben.

Under söndagen meddelade norska Sarpsborg att Stefan Billborn och Joachim Björklund lämnar och att parterna är "överens om att avsluta samarbetet”.

- Efter bra samtal finns det en ömsesidig respekt för att det här är det rätta att göra nu. Tiden är mogen, sa Sarpsborg-direktören Raymond Fjeld till klubbens hemsida.

Därefter uppgav både norska sajten Nettavisen och svenska tidningen Expressen att IFK Göteborg var i samtal med Billborn om en roll som huvudtränare.

Nu erfar Fotbollskanalen att Billborn och Björklund under måndagen är på plats i Göteborg för slutförhandling, och att klubben är överens med Sarpsborg om att köpa loss duon för knappt två miljoner kronor. Detta trots att Sarpsborg redan meddelat duons avsked.

Tidigare under måndagen var Fotbollskanalen i kontakt med IFK Göteborgs tekniske direktör Ola Larsson, men han ville inte kommentera något om tränarfrågan.

"Inget jag kan eller vill kommentera", skrev han i ett sms.

Larsson och Billborn är sedan tidigare goda vänner. När Billborn fortfarande var kvar i Sarpsborg sa Larsson följande om kompisen som Askou-ersättare:

- Ditt jobb blir att lägga pusslet. Men jag kommer inte att kommentera några namn eller spekulationer från din sida. Det kan du fortsätta göra på egen hand, sa Larsson då.

Billborn tog över Sarpsborg under vintern 2022, och har tidigare även en bakgrund som tränare i Hammarby IF och i IF Brommapojkarna.

IFK Göteborg är placerat på 13:e-plats i allsvenskan.

Fotbollskanalen söker Stefan Billborn och Joachim Björklund.