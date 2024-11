Avslöjat: Djurgården försökte köpa Ferencvaros som farmarklubb

LÄS OCKSÅ: Jacobson öppnar upp om åren i Dif, hemlig deal och Touma-ångern

Under många år var Tommy Jacobson engagerad i Djurgården, bland annat som investerare och ordförande. Klubben vann tre SM-guld och tre cupguld under den perioden.

Nu släpper 66-åringen en bok om sitt liv, Pengarna eller livet, som är skriven av journalisten Malin Roos.

I boken avslöjar Jacobson bland annat att han och dåvarande ordföranden Bosse Lundquist försökte köpa den ungerska storklubben Ferencvaros efter guldsäsongen 2003.

Jacobson beskriver hur de båda blårandiga ledarna hade ”storhetsvansinne” och siktade högt med Djurgården. Väldigt högt.

Annons

"Målet var unisont och odiskutabelt. Vi ville inte bara få ett rejält genomslag i svensk fotboll. Vi tänkte bygga en storklubb som dominerade Europa", skriver Jacobson i Pengarna eller livet.

"Det fanns inget vi inte kunde göra, Bosse Lundquist och jag. Vi var till exempel helt seriösa när vi började planera för att köpa ungerska Ferencváros som farmarklubb till Djurgården".

Finansmannen beskriver i boken hur han flög till Budapest för en träff med Ferencvaros ledande representanter.

- Det fanns inget styrelsebeslut eller så. Det var jag och Bosse som kom fram till att jag skulle åka ner dit. Jag åkte ner. "Hur ska vi lösa betalningen, då?", tänkte vi: "Det fixar vi sen", ungefär. En sak i taget, säger Jacobson till Fotbollskanalen.

- Jag kom dit och tänkte att jag måste åka förbi arenan. Då blev jag först chockad för den såg ut att hålla på att falla ihop. Jag hade sett något helt annat framför mig.

Annons

Inför mötet med klubbens ägare blev sedan Jacobson, som var på plats ensam, upphämtad i en limousin av en privatchaufför.

- Vi åkte i typ två timmar, längre och längre ifrån Budapest. Vi kom ut till något jättefint villaområde, med värsta utsikten. Det var jättehäftigt.

- Så kom jag in och fick sätta mig och vänta. Väldigt länge. Sedan kom han till slut. Klädd precis som en maffia-gubbe, i tajt svart kostym med svart slips och backslick. Han såg fullständigt livsfarlig ut.

I boken skriver Jacobson:

"Att han inte blivit informerad om mitt ärende stod snabbt klart när han tände en cigarett och nagelfor mig med totalt uttryckslös blick. »So what do you want?«. Jag kände hur svetten började rinna. Vad fan gör jag här? Vad jag håller jag på med? Hur tar jag mig härifrån? Mitt doftsinne var det inget fel på och det osade kriminalitet".

Annons

Jacobson fick, av rädsla för sin egen säkerhet, backa ur sin ursprungsplan.

- Jag tänkte: "Fan, jag kan ju inte säga att jag är här för att köpa hans klubb”. Så jag kommer inte ihåg hur samtalet gick men det blev väldigt kort, kan jag säga, förklarar han och skrattar.

- Jag tror att jag försökte styra in på någonting om samarbete och så. För att inte bli dödad själv där. Sen ringde jag till Bosse (Lundquist) efteråt och sa: ”Du, vi skiter i det här”.

Hur hade ni landat i att Ferencvaros var ett alternativ?

- Jag minns inte riktigt. Jag tror att jag och Bosse hade tittat efter kända varumärken som var på dekis. Det var lite långsökt tänkt av oss men det var en väldigt rolig upplevelse.

- Jag klarade mig helskinnad därifrån men jag var ruggigt glad när jag klev på planet hem, det ska jag säga. Han såg helt livsfarlig. Jag tänkte att det kunde kosta mig livet om jag sa att jag ville köpa hans klubb, säger Jacobson.

Annons

I dag förstår Jacobson att det känns som en utopi att Djurgården skulle kunna slåss i Europa-toppen, och att tanken på att köpa Ferencvaros som en farmarklubb är uppseendeväckande.

- Jag och Bosse trodde verkligen att vi kunde gå på vatten. När vi var nere på lottningen av Champions League-kvalet och Sanny Åslund var där för AIK, som var i Europa League då, sa jag till honom: ”Du åker turistklass, jag kör business”.

- Vi hade lite hybris ett tag där, säger Jacobson och ler.

Tog den er någonstans också?

- Ja, det är klart att den gjorde. Vi var otroligt visionära.

Ferencvaros har vunnit den ungerska högstaligan vid 35 tillfällen. Den här säsongen är man en del av Europa Leagues ligafas.

LÄS OCKSÅ: Jacobson öppnar upp om åren i Dif, hemlig deal och Touma-ångern