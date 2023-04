Bajen tror på seger mot Malmö: "Låg under mot BP, då var det mycket snack om Rydström och MFF"

Efter förlust mot Häcken och AIK tog sig Hammarby samman och besegrade Varberg med 2-0 på hemmaplan. En viktig seger, menar Martin Cifuentes.



- Det var viktigt att studsa tillbaka efter två raka förluster. Det var viktigt att spela hemma och få energin som våra supportrar alltid ger oss, säger han till Fotbollskanalen.



- Det var inte vår bästa match. Det är många saker som vi vill förbättra. Men vi såg ett stort steg framåt i rätt riktning. Vi skapade många chanser. Vi höll nollan. Det var också några bra individuella prestationer. Viktor (Djukanovic) gjorde det bra, Loret (Sadiku) var mycket bättre än i matcherna innan, (Mads) Fenger gav oss mycket stabilitet, Edvin Kurtulus höll hög nivå.



Nu väntar Malmö FF på bortaplan. Ett lag som har fyra raka segrar, där tre varit med uddamål.- Det är mycket känslor i fotboll. Jag kommer ihåg för två veckor sedan, i Malmös första match som var mot Kalmar. Där vann man med 1-0 efter att ha gjort mål på straff, vilket var i slutet av matchen. Sedan låg man under i 80 minuter mot Brommapojkarna och då var det mycket snack om (Henrik) Rydström och Malmö, säger Cifuentes och fortsätter:- Men nu, två veckor senare, är det som att inget lag har chans att besegra Malmö. Fotboll är inte svart eller vitt. Malmö är ett starkt lag. De är lika bra nu som de var för några veckor sedan. De har bra spelare, bra tränare, och vi vet att det kommer att bli väldigt svårt. Historiskt har det varit väldigt svårt för Hammarby att vinna i Malmö (senaste segern i Malmö var 2008).Trots den tunga bortastatistiken mot Malmö FF så tror Cifuentes att hans lag kan ta tre poäng. Och det är siktet inställt på.- Vi är medvetna om utmaningen men är samtidigt självsäkra och jobbar väldigt hårt och är väldigt ödmjuka inför matchen. Vi ska göra vårt bästa för att vinna mot en motståndare som har en väldigt bra trupp. När jag såg matchen mot Norrköping så är det väldigt imponerande med bredden och att spelarna som kommer in från bänken är på samma nivå som startspelarna. Det är ett bra lag. Så det kommer att bli en tuff match, speciellt eftersom vi inte kan träna på naturgräs innan. Men vi ska försöka att förbereda oss så bra det går, säger han.Vad tror du att det betyder att ni inte kan träna på naturgräs innan matchen?- Det är inte möjligt att vara på naturgräs i Stockholm. Det går inte att hitta någon plan som håller liknande kvalitet som planerna i allsvenskan. För mig är det otroligt att en stad som Stockholm inte har sådana möjligheter. Trondheim klarar av att ha naturgräs under flera månader. Men här kan vi inte använda det förrän i mitten av juni. Det är så det är. Det handlar om investeringar, så det är ingen kritik mot någon. Det är så det är men det är inte de bästa förutsättningarna, något som är jobbigt eftersom vi vill utveckla fotbollen.Lagkapten Nahir Besara är imponerad över Malmös start, men tror, precis som sin tränare, att Hammarby kan vinna.- Malmö är jättebra. Man släpper inte till mycket bakåt och är bra framåt. Men det är en härlig utmaning, speciellt efter matchen vi gjorde mot AIK, då vill man inte vara med om det. Så jag vill dit och verkligen vinna, säger han och fortsätter:- MFF har bra spelare på varje position. Så det blir mycket att tänka på. Men vi åker dit med självförtroende och med en seger i ryggen. Vi kan inte åka dit och vara rädda. Tvärtom. För mig är det som en utmaning som ska bli väldigt rolig. Vi ska försöka motbevisa alla, för alla tror att Malmö kommer att vinna.Vad betydde segern mot Varberg?- Väldigt mycket. Efter veckan som var innan det med mycket känslor. För oss var det inga problem. Men det känns som att det blir ett annat lugn i klubben.Innan matchen mot Varberg sa Marti att han hade fått en del skit från fans - hur ser du på det?- Marti är en jättebra tränare. Det var inte så längesedan det var skriverier om att han skulle lämna för större ligor. Fotbollen går upp och ner, det är mycket känslor. Innan matchen mot AIK var deras lag halvvägs nere i superettan, enligt alla, och vi skulle typ vinna SM-guld. Sedan efter den matchen så skulle vi till superettan och AIK skulle spela Champions League. Marti är en lugn person. Vi har snackat mycket inom klubben, med spelarna, med honom, om att det är känslor och att det gäller för oss att lära oss att hantera det. Hammarby är en stor klubb som just nu har mycket förväntningar på sig.- Marti betyder väldigt mycket oss. För sättet vi spelar på är en grundidé från honom. Han är den viktigaste i vår trupp.