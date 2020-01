Bajens besked - Kjartansson-värvning osannolik: "Extrema löner i Ryssland"

Hammarby lånade inför förra säsongen in isländske anfallaren Vidar Örn Kjartansson, 29, från ryska klubben Rostov. Kjartansson stannade över första halvan av säsongen och gjorde sju mål på 15 allsvenska matcher. Därefter återvände han till Rostov igen med utlåning till Rubin Kazan över höstsäsongen, men är nu tillbaka i Rostov igen och möjligen aktuell för ett nytt klubbyte.

För under senaste tiden har islänningen åter kopplats ihop med en comeback i Hammarby. Isländska tidningen Morgunbladid uppgav bland annat att Hammarby och Malmö FF vill ha anfallaren, samtidigt som Kjartansson själv bekräftade att det finns intresse för honom både i Sverige och i Turkiet.

Nu berättar däremot Bajens sportchef Jesper Jansson att han i dagsläget inte jobbar för att få in anfallaren. Jansson berättar att han har kontakt med Kjartansson och att han följer spelarens situation i Rostov, men att det i dagsläget inte är aktuellt med ett lån eller ett köp.

- Det är extrema löner i Ryssland och även om vi får en rimlig övergångssumma är det en lön. Det är många parametrar, säger Jansson till Fotbollskanalen och utvecklar:

- Vidar trivdes här och vi trivdes med honom, men som det ser ut nu är det för mycket pengar och ett långt kontrakt där, även om man inte vet vad som händer med regeländringar och så vidare. Det är inget vi har kontroll över. Vi vet heller inte hur de resonerar där, men saker kan ändras.

Lån är uteslutet också?

- Ja, det känns inte som någon anledning att göra ett lån där, inte nu. Men om det däremot skulle hända någonting... Vi håller en kontakt och följer den situationen.

Jansson berättar också att det inte hänt något nytt gällande en möjlig övergång för Muamer Tankovic till Genoa. Landslagsmittfältaren var i november på plats i Italien för att skriva ett kontrakt med Serie A-klubben och genomförde bland annat en läkarundersökning, men blev aldrig presenterad. Bajen fick inte en sista tumme upp av Genoa, som nyligen bytt sportchef och sparkat sin tränare.

- Vi var överens med Genoa och sedan blev det tyst. Han har också haft ett bud på bordet från oss länge och han vet att vi vill behålla honom. Vi vet också om hans ambitioner. Han har gjort det jävligt bra hos oss och det var klart när han kom till oss att han ville studsa ut igen, men det är inte säkert att han behöver göra det i det här fönstret.

Har ni haft någon ny kontakt med Genoa senaste tiden?

- Nej. Ingenting.

Är det över?

- Ja, för oss är det absolut över. Vi har inte hört någonting, så för mig är den lagd död.

Det är inte ens aktuellt att diskutera igen?

- Då är det nya diskussioner.

Jansson berättar också att han inte haft någon kontakt med AEK Aten om Tankovic. Den grekiska klubben rapporterades i förra veckan, av SDNA, vara intresserad av spelaren.

- Då säger jag det till spelaren, men jag har inte hört något från AEK Aten.

En annan spelare som också uppges locka till sig intresse är Nikola Djurdjic. Expressen uppgav nyligen att en kinesisk klubb vill köpa loss spelaren, men Jansson har inte hört något.

- Jag kan inte säga någonting om det. Det finns inget konkret på bordet.

Är Nikola Djurdjic en Hammarby-spelare under 2020?

- Jag hoppas verkligen det. När vi tog in Stefan (Billborn) och snackade om hur han ville spela plockade jag in ”Niko” (Nikola Djurdjic), då jag kände att det är rätt kille för det tänket Stefan har. Det har varit en av nyckelfaktorerna till att vi kunnat spela på det här sättet och fått det här lyftet. Vi vill behålla ”Niko”, så är det ju. Sedan har du en spelare att ta hänsyn till, men just nu har vi inget konkret på bordet.

Hammarby fortsätter även att avvakta Johan Wilands, 38, fysiska status. Målvakten missade stora delar av förra säsongen på grund av axelbekymmer och efter säsongen gick kontraktet ut. Hammarby vill förlänga med Wiland om han klarar ett år till på planen.

- Han var med ute på Bosön förra veckan och vi har sagt att vi tar en månad i taget där, säger Jansson och fortsätter:

- Det finns en dialog med Johan och han kör på ett år till om han är frisk och håller. Vi har en förhoppning om det och då sitter vi bra på målvaktspositionen också. Davor (Blazevic) har haft en jävla utveckling och sedan har vi Oliver Dovin också som är ruskigt spännande.

Tittar ni på andra spår på målvaktsposten?

- Ja, det är klart. Om Johan inte kan fortsätta måste vi ha in en målvakt till.

Jansson är annars nöjd med sin trupp. Han känner inte att han behöver ta in nya spelare om alla spelare i den befintliga truppen är friska och om ingen lämnar föreningen.

- I grund och botten är jag väldigt nöjd. Vi sa tidigt att vi vill behålla truppen som den är. Vi har egentligen byggt på sedan jag kom in och nu känner vi att vi är där vi ska vara. Sedan kan det hända att det försvinner någonting och då får man agera efter det, men jag tror nog aldrig att Hammarby har suttit så här bra på det, där vi egentligen inte behöver sälja. Vi är väldigt nöjda, säger han och fortsätter:

- Jag har svårt att sitta och titta på var (vilken position) vi har något riktigt behov. Vi gjorde 75 mål och tog 65 poäng. Ett normalt år hade vi vunnit. Jag ser just nu inte att vi har någon lucka om alla är friska och alla blir kvar. Det kan vara bra ibland med nytt blod och sådär, men för tillfället är vi lugna och trygga.

Jansson känner därmed inte att Bajen måste ersätta Mats Solheim och Leo Bengtsson som lämnat föreningen från förra säsongen.

- Solheim var oerhört nyttig för oss och har varit en jävligt viktig spelare för oss på den här resan, samtidigt som han har varit väldigt trygg och användbar. Det kan dock också nu öppna upp för att vi kan slussa in någon yngre och sådär. Det är en balansgång mellan tryggheten kontra de yngre som kommer. Antalsmässigt är vi bra på det, säger han och fortsätter:

- I Leos fall finns det en jäkla potential, men det har varit en tuff position att konkurrera om. Det var dags för honom att testa vingarna.

Du skulle vara nöjd med truppen om säsongen börjar i morgon?

- Ja, absolut. Om alla stannar och är friska, absolut. Om vi jämför med förra året hade vi en omsättning med rätt så mycket spelare efter en riktigt bra säsong. Wiland var skadad och sedan försvann Jiloan Hamad, Bjørn Paulsen och Neto Borges. Vi sitter på en bättre nivå nu.