Simon Sandberg fick kliva av Hammarbys möte med Elfsborg efter 20 minuters spel och Bajen förlorade matchen med 1-0. I måndags tog man emot Göteborg och då saknades ytterbacken.

På sin hemsida skrev klubben då att han hade en överansträngning i ljumsken, men när Bajens trupp till söndagens möte med Brommapojkarna presenterades fanns Sandberg med i truppen.

Du ser mötet mellan BP och Hammarby på C More Live 2 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.