Bajens sportchef om Dibba-ryktet och misslyckandet med Koffie: "Hanterades olyckligt"

Efter värvningarna av anfallaren Nikola Djurdjic och yttermittfältaren Erkan Zengin är det slutvärvat inför allsvenskan 2018 för Hammarby.

- Ja, det kan jag nog definitivt säga. Det tror jag definitivt styrelsen håller med mig om också. Det är färdigvärvat in, sen vet man aldrig ut, säger Bajens sportchef Jesper Jansson.

En som möjligtvis är på väg bort är mittfältaren Gershon Koffie, som kom till klubben i januari förra året men redan efter några månader lånades tillbaka till MLS-klubben New England Revolution. Dåvarande sportchefen Mats Jingblad värvade in Koffie och i efterhand har dåvarande tränaren Jakob Michelsen förklarat att han aldrig såg spelaren innan affären blev klar.

Nu är det aktuellt med en flytt till MLS igen för den 26-årige ghananen.

- Det är ett komplicerat system där borta, och han är en respekterad spelare där. Tyvärr är det så att förra året när man tog in Gershon så hanterades det lite olyckligt. Man gjorde en utvärdering allt för snabbt. Han har varit oerhört professionell under hela tiden i Hammarby, men kommer man in fel är det inte lätt. Vi som klubb måste lära oss av den situationen, att man inte kan köra utvärderingar på spelare så pass fort. Gershon har en bra kontakt med oss och han jobbar på, men sen vet vi också om att det finns intresse från MLS, säger Jesper Jansson.

Vidare skrev fotbolldirekt.se under onsdagen att IFK Göteborg är intresserat av Hammarby-anfallaren Pa Dibba.

- Det har jag inte hört något om, faktiskt. Sen fungerar det väl så att folk utifrån ser att det kommer bli en konkurrens nu, men Pa Dibba har varit vår vassaste forward under försäsongen och har spetskvaliteter som vi definitivt kommer ha nytta av i Hammarby, svarar nu Hammarbys sportchef.

- Fönstret är fortfarande öppet, men det (Dibba till Göteborg) är inget vi tänkt på eller planerat för över huvud taget.

Jansson säger följande om den nya konkurrenssituationen i Hammarby:

- Vi har en ambition i Hammarby och vill skruva upp saker och ting steg för steg. Nu är det en väldig konkurrens på varje position och det ska det vara om vi ska lyckas nå våra ambitioner. Sen är det upp till spelarna att kunna hantera den situationen, men den kommer vara fair och de som gör det bra och bäst kommer spela.

Pratar ni med de andra spelarna i truppen innan ni gör klart med nya spelare, just med tanke på konkurrenssituationen?

- Grejen är ju att jag alltid haft en ambition om att prata med spelarna innan, men det är fan ta mig helt omöjligt i Hammarby för det kommer ut i media innan vi hinner prata med dem. Men vi pratar med spelarna. Sen är det så... nu skruvar vi upp ambitionerna och förväntningarna, och då gäller det att bara ta konkurrensen. Det är elitfotboll, vi vill uppåt och då är det konkurrens som gäller. Det får man lära sig att leva med.