Beijmo tillbaka efter skadan - välkomnar Milojevic: "Väldigt kul med en ny tränare"

- Jag tror det kan vara väldigt bra - också när det kommer in en ny tränare blir det lite att alla får visa upp sig från start. Milos har varit väldigt tydlig med att han gillar att se den som presterar på träning, den som lägger ner arbetet och verkligen vill hjälpa laget och göra det bra - och den ska få spela. Jag tycker att det är väldigt kul med en ny tränare och det känns som att det är många som har mycket att vinna på det, jag ser det som något positivt. Jon gjorde ett fantastiskt jobb så klart med två SM-guld och ett Champions League, samtidigt kan det alltid behövas lite ny energi in i en trupp som vår, där man ska hålla många starka personligheter på tå, säger Felix Beijmo.

Hur ser du på utsikterna att ta en ordinarie plats under Milos också? ANNONS - Nej men det är väl som för alla, upp till en själv att visa att man ska ha sin plats. Jag tycker att det kändes bättre och bättre under förra säsongen. Jag spelade väldigt mycket under hela sommaren så det var väldigt roligt. Sedan skadade jag mig men det känns som att jag kommit tillbaka nu i fint slag. Jag hoppas kunna vara med från start nu och göra det bra, då ska det nog finnas goda möjligheter.

Trots besvikelsen att missa hösten, kan du ändå ta med dig att du tog en plats i startelvan?

- Ja men verkligen. Om man säger så här: När jag kom på sommaren 2020 - efter det halvåret var det nog inte så många som såg det jätteljust framför en på det viset. Även under våren började jag med att inte spela de första omgångarna i allsvenskan. Sedan är det som alltid, det dyker upp lägen under en säsong, och något jag kan ta med mig från förra året är att jag tog chansen när jag fick den. Jag gjorde det bra tillsammans med laget och tog mig in i elvan mer och mer under sommaren. Det är klart att man kan ta med sig och bygga vidare på förhoppningsvis.