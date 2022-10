Bekräftat: Bubacarr Trawally köper klubb i Gambia

Hammarbys Bubacarr "Steve" Trawally är för tillfället skadad och kommer att missa resten av den allsvenska säsongen.

Samtidigt som han rehabiliterar sig från sin knäskada så har han gått och blivit med klubb.

Anfallaren, som sågs som en prestigevärvning för Bajen inför säsongen, meddelar på Twitter att han köpt Dibba Oil Football Club, som spelar i den gambiska andraligan.

"Jag har nått en överenskommelse med ägaren för Dibba Oil Football Club angående köpet och klubben kommer att vara under mitt ägarskap", skriver han och fortsätter:

"Klubben, som spelar i den gambiska andraligan, kommer nu att ta en ny riktning där en ny ledning kommer att tillsättas i den kursen och bli ansvariga för driften av klubben".

27-årige Trawally gjorde nio allsvenska framträdanden för Hammarby den här säsongen och noterades för två fullträffar. Den offensive pjäsen har tidigare spelat i klubbar somm saudiska Al-Shabab samt kinesiska Hengfeng.

Utöver sina klubblagsmeriter har Trawally gjort ett mål på 16 A-landskamper för Gambia.

🗣️STATEMENT on the PURCHASE of Dibba Oil Football Club, playing in the second division of the Gambia football league. pic.twitter.com/LMwKti5tCf