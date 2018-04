Bengtsson fick göra om tuffa behandlingen tre gånger: "25 centimeter långt rör in i lungan"

Rasmus Bengtsson drabbades i början av april av en kollapsad lunga. Mittbacken, som imponerat under säsongsinledningen, tvingades till sjukhus där han var inlagd under en veckas tid.

Numera är Bengtsson friskförklarad och närmar sig en comeback på planen.

Behandlingen efter att ha fått diagnosen var dock långt ifrån angenäm, berättar han i Sydsvenskans ”MFF-podden”.

- De sätter in ett rör (dränage) mellan revbenen in i lungan, tror det var 20-25 centimeter långt. Sedan pumpar man upp lungan så den kommer upp i normal storlek. Sedan får jag gå med ett rör ut och en liten handväska där luften pumpas ut och pumpas in.

Bengtsson fick dessutom genomgå behandlingen hela tre gånger efter komplikationer.

- Jag gör mitt första ingrepp direkt, två dagar senare tar jag ut det, då blåses luften ut ur lungan igen och jag tappar luften på nytt. Då får jag göra samma sak igen, men då har de satt det fel. Sedan får jag göra det en tredje gång.

- Det var en ganska jobbig vecka på sjukhuset.

För en knapp vecka sedan sa tränaren Magnus Pehrsson att han räknade med att Bengtsson snart var tillbaka i

- Nu är han redo att börja träna på allvar, sa Pehrsson då.