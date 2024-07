Berntsen bekräftar flera bud och ger svar om tränarfrågan: "Klart om två veckor"

I sommar ska AIK sälja spelare för ungefär 30 miljoner kronor för att kunna nå sina ekonomiska mål.

Nu har transferfönstret öppnat och därför frågar Fotbollskanalen sportchef Thomas Berntsen om det händer något?

- Nej det är ganska lugnt. Vi har fått tillbaka flera spelare på plan, som John Guidetti, Eskil Edh, Alexander Milosevic, och så hoppas vi snart få tillbaka Martin Ellingsen också, han hade ingen smärta när han tränade i Prag, säger han och fortsätter:

- Sedan känns det även som att vi har fått en ny spelare, då tänker jag på Lamine (Dabo) som ser väldigt bra ut och som har haft en fantastisk utveckling. Så vi har en bra bredd i truppen. Men det är ju ingen hemlighet att vi måste sälja spelare i sommar. Det finns en del intresse för några av våra spelare. Det har redan skrivits om Sichenje Collins och där kommer det snart att hända något med en utlåning. Vi har fått in några småbud på några andra spelare, men som har varit alldeles för dåliga. Det har varit så dåliga bud att det nästan inte ens har varit värt att svara på.

Berntsen säger att han ser ett transferfönster där AIK måste sälja spelare men där man också måste förstärka laget och få en ännu bättre trupp.

- Om vi säljer någon startspelare så vill vi ersätta den på ett bra sätt. Jag tar hellre ett personligt lån på banken än att vi säljer våra spelare för ett billigt pris. Det finns ingen här som har något avtal med varken mig eller klubben om att de ska gå för en viss summa. Det är marknaden som styr det här och vi har unga spelare som vi kan sälja, som till exempel Lamine Dabo, han kan vi sälja redan nu om vi vill. Vi har flera unga spelare som vi kan sälja, Taha Ayari också. Vi har även profiler i laget som kan säljas. Vi kommer att nå vårt mål, men det är viktigt för oss att vi kommer starkare ur det här fönstret.

En annan spelare som det har dykt upp intresse för är Anton Salétros. Mittfältaren vände tillbaka till AIK för ett år sedan, bidrog till att laget hängde kvar i allsvenskan och har nu varit så bra att han har slagit sig in i landslagets startelva.

- Anton förtjänar att bli behandlad väldigt bra av AIK på grund av att han kom tillbaka vid just den här tidpunkten förra året. Men med det sagt så spelar han i landslaget nu och snittpriset där är en bra fingervisning om vad han är värd. Men Anton förtjänar att bli behandlad fint och med respekt i klubben, säger Berntsen.

- Det är enklare för oss att sälja någon stor profil, någon startspelare, i januari. För då har vi mycket längre tid på oss att hitta ersättare.

Vad menar du med att Anton förtjänar att bli väldigt bra behandlad?

- Vi är en professionell verksamhet och AIK är det som är viktigast. Med det sagt så kom Anton hem i sina bästa år och han såg vilken situation hans klubb var i. Det var ett emotionellt val av honom. Hans mål var att rädda kvar laget i allsvenskan och också att ta en landslagsplats. Han tog ett tufft beslut och det är något som vi lägger vikt vid när det eventuellt kommer bud på honom.

- Men det finns inget avtal kring det. Men om tidpunkten och priset är bra så kan det nog hända att det gör att man är lite rundare i kanterna, alltså på grund av vad han bidrog med förra säsongen. Nu var det ju många andra som också bidrog förra säsongen, men här var det tydligt att det var klubbmärket som gjorde att han kom hem på sommaren.

Har det blivit ett större intresse för honom efter startmatcherna i landslaget?

- Det har varit lite mer intresse. Om han ska ut igen så ska det vara till en stor klubb. Ligue 1 i Frankrike, som han var i innan, är en fantastisk liga, men nu ska han upp på högre nivåer och spela i en bra belgisk klubb eller något annat likvärdigt. Vi får se, men jag hoppas och tror att han är kvar här hela säsongen. Om han inte är det så kommer priset att vara så bra för oss att det är värt att göra det.

Du sa tidigare att det har kommit in småbud på några av era spelare, vad har det varit?

- Det är inte ens värt att nämna. Det skapar bara spekulationer. Men agenten till Ioannis Pittas sa att vi inte ens skulle svara på det där budet som kom. Sedan stämde det som det skrevs om budet från Polen som kom på Rui Modesto, det där var så långt ifrån det som vi vill ha, och det vet Rui om också.

Pittas har väl samma agent som Henning Berg?

- Ja och nej. Henning kände Anthony (Ricca) från Cypern och har använt honom där, men han kom inte hit till AIK genom honom. Då använde han agenturen Keypass från Norge, med bland annat Mike Kjölö.

Så det betyder inget för Pittas att Berg har lämnat?

- Nej. Alltså Henning och Pittas har en bra relation men jag tror inte att det här betyder något. Jag upplever att Pittas är nöjd här och att han tycker om klubbens ambitioner och att allt går åt rätt håll nu. Det är viktigt för honom. Pittas är i sina bästa år i karriären och behöver visa upp sig. Så länge vi ligger åtta i allsvenskan så är det inte så enkelt att få de bästa buden. Då har både jag, vi och ni tillräckligt med att vara här och att göra det bättre.

Enligt Aftonbladet ville Racing Santander låna Bersant Celina - hur ser du på det?

- Det har jag inte hört något om. Jag känner hans agent väldigt bra. Han ringde mig när jag var i Prag och då nämnde han att han hade hört rykten om det, men det var ju inget. Så nej, det har aldrig kommit något till mig och inte heller till agenten.

Du sa att Ellingsen tränade i Prag utan att känna smärta?

- Det stämmer. Det här är som förväntat med honom efter behandlingen han har haft och efter sprutan han nyligen tog. Jag är inte stressad men jag gillar att pusha, och jag hoppas att vi ser honom ute på träningsplan i den här veckan.

Spelare som har varit utlånade, till exempel Zack Elbouzedi, vad händer där?

- Han blir registrerad till oss och är uttagningsbar. Jag tror inte att vi hinner detta till helgens match, men till nästa match är han uttagningsbar. Sedan är det ju så att vi har många utländska spelare, man får bara ha nio i en matchtrupp, så det blir svårt att komma med i truppen.

Ni har Ismaila Coulibaly på lån till den 31 juli - stannar han eller flyttar tillbaka till Sheffield United?

- Det är ett svårt fall. Vi känner varandra bra och var tillsammans i Sarpsborg. Vi har glimtvis sett hans nivå här. Om Sheffield United ska casha in nu så blir han för dyr för oss. Om han fortfarande ska lånas ut så kan det hända att han är en spelare som vi vill ska vara här. Men priset på honom är alldeles för högt. Det är ganska bra klubbar från Belgien som är ute efter honom och då blir det svårt för oss.

- Men samtidigt är det ju så här att om Ellingsen kommer tillbaka, vi har Salétros, Lamine är jättebra, Dino Besirovic var vår bästa spelare när han kom in som central mittfältare mot Prag och han hade också en bra match mot Viking.

Ska ni fortsätta att starta Coulibaly om ni samtidigt vet att han ska lämna efter den 31 juli?



- Vi är i en situation där vi måste ta ut det bästa laget. Men jag känner ju att Lamine kan starta, kolla på dagens träning där han var bra som fan.

Berntsen kommer plötsligt in på ett eget spår och vill prata om vad som stör honom mest med vårsäsongen.

- Semifinal i cupen och att vi förlorade hemma mot Sirius (1-3) är det största minuset i år i tillägg till att vi har tappat vår moral i några svåra bortamatcher. Matchen mot Sirius och tappad moral i några matcher är den största utmaningen. Men det som har stressat mig mest är att intensiteten inte har kommit till den nivå jag önskar, säger han och fortsätter:

- Jag fick en fråga om jag är säker på om supportrarna är eniga med mig här. Och jag antar att de är det. Om de ser ett AIK som jobbar hårdare och hårdare på träningar, jobbar hårdare och hårdare i matcher, och ser framgång när det kommer till hög press, intensitet och vilja att vinna, då tror jag faktiskt att våra supportrar kan ta en åttonde plats. Men om de ser ett lag som inte gör det och hamnar på åttonde plats, då har vi ett helvete.

John Guidetti gjorde comeback i helgen och var på tävlingshumör på dagens träning och hetsade alla om att vinna - vad betyder han för träningskulturen med att utmana varandra, pressa varandra till att vilja vinna?

- Det är jävligt bra för oss att John är tillbaka. Han gjorde ett bra inhopp i Prag och hade en bra träning dagen efter. Nu ser du att han har en nivå som är högre än allsvenskan. Han har en väldigt hög nivå i sig. Men i elva mot elva så är det en fysisk aspekt som kräver väldigt mycket. Vi får se om vi får en John i 90 minuter den här säsongen. Men han kan definitivt bidra i kortare och i längre perioder i allsvenskan när han är i den här formen.

Patrik Carlgren är klubblös och tränar med er - hur ser du på honom?

- Det är trevligt att ha honom här. Vi har en väldigt bra målvaktsuppsättning. Nu har vi Kristoffer Nordfeldt där vi får se om han vill förlänga här eller om han ska resa ut igen. Ismael Diawara är en väldigt ambitiös målvakt som vill spela. Vi har Budimir Janosevic som har varit här länge. Om en av "Kribba" eller "Ismo" lämnar så måste vi ha in en målvakt, men jag vet inte om vi har råd att ta in Carlgren.

Hur är status kring "Kribba"?

- Han är en vuxen målvakt, men vi förstår situationen, att han kanske kan tänka sig ännu längre. Han känner sig i bra form och ung i kroppen och vill ha längre perspektiv på saker. Men det är lurigt för klubben att ha för många långa förpliktelser på spelare som är väldigt vuxna.

Han har ett år kvar på kontraktet, är det så att han vill ha ett längre avtal?

- Kanske en möjlighet på en option som gör att om han fortfarande levererar och är förstavalet i AIK så att det kanske kan förlängas. Men vi har en helt öppen dialog. Men vi har en "Ismo" där bakom som också är en väldigt bra målvakt. Så om "Kribba" vill resa utomlands igen så är det ingen stress. Vill han vara här så är det heller ingen stress.

Finns det intresse för "Kribba"?

- Om han önskar att resa så tror jag att han kan få jobb i andra länder.

Thomas Isherwood och Hugo Andersson har kopplats ihop med er - hur är status där?

- Jag vill inte prata så mycket om spelare som inte är här. Collins kommer förmodligen att lånas ut. Ahmed Faqa gör det bra. Milosevic är tillbaka. Vi är väldigt nöjda med att Milosevic är tillbaka i träning, det gör att vi inte är lika stressade. Nu hoppas vi så klart att han inte får en till huvudskada, men om han får en till så är det inte bra och därför kanske vi måste ha in en till mittback. Men ingen kommer in innan någon har lämnat. Om någon kommer in så ser vi gärna att det är svenska spelare.

Nu är Henok Goitom chefstränare - letar ni efter en ny tränare?

- Vi är i en process där vi värderar kandidater och Henok är en av kandidaterna. Men Henok har vi här så vi behöver inte prata med honom. Vi är i en process med andra kandidater. Vi kommer nog att välja mellan två-tre bra alternativ. Det kommer nog att ske inom en snar framtid, inom 14 dagar ska vi ha valt en huvudtränare.

Är det svenska eller utländska tränare som är med i processen?

- Både och.