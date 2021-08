Besara stor hjälte för ÖSK mot Sirius

Senast mot AIK var planen att Jiloan Hamad skulle debutera för ÖSK Så blev det inte. En skadekänning på uppvärmningen gjorde att han fick slänga in handduken. I veckan har mittfältaren tränat sparsamt. Därför kom det inte som någon överraskning att han inte kom till spel mot Sirius.



Trots tappet kom ÖSK ut piggt, där Kevin Walker låg bakom mycket i offensiven. Och det skulle ge utdelning. Bara minuter innan paus fick ÖSK en hörna. Kevin Walker slog den, men istället för att skicka bollen mot straffområdet tryckte mittfältaren den hårt mot ytan utanför. Där befann sig David Seger som med ett behärskat avslut borrade upp bollen bakom David Mitov Nilsson i Sirius-målet.

En bit in i andra hade Christian Kouakou en boll i nät. Dock vinkades han av, solklart, för offside. Men kvitteringen skulle komma i den 67:e minuten. Yttern Laorent Shabani höll sig framme och nickade in 1-1.



Sirius fortsatte pressa och hade ett par fina lägen att fullborda ledningen. Men istället kunde Nahir Besara, i samband med en kontring, trycka in 2-1, vilket också blev slutresultatet.

- Vi har flyt att bollen kommer fram exakt där, det kändes som att jag hade mer tid än vad det ser ut på tv-bilderna. Det är en positiv känsla efter de två senaste matcherna, det var stukat innan vi kom men det finns kvalitet i laget som det bara gäller att få upp, säger Besara till Discovery+.

I och med segern kliver ÖSK upp på kvalplats, två poäng bakom Varberg.