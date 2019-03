Besked från AIK: Ingen spelarpresentation innan avspark

Under lördagen rapporterade Expressen att Kolbeinn Sigthorsson var helt klart för en flytt till AIK – och att han skulle presenteras inför mötet med Östersund på söndagen.

AIK bekräftade i går att en spelarpresentation var planerad att genomföras en kvart innan avspark – men den tvingas nu ställas in.

”Ingen spelarpresentation kommer ske innan matchen då flyggudarna inte var med oss idag för att hinna i tid”, skriver klubben på Twitter.

Ingen spelarpresentation kommer ske innan matchen då flyggudarna inte var med oss idag för att hinna i tid. Ni får hålla utkik efter mer information i våra kanaler under kvällen. — AIK Fotboll (@aikfotboll) March 31, 2019

AIK-Östersund sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 14.00 under söndagen.