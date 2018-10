Besviken Svendsen efter petning: "Känner inte att Bajen vill ha mig"

Han värvades in sommaren 2017, och sågs då som ett prestigeköp. Under hösten gjorde han sedan sex mål och två assist på tio allsvenska framträdanden. Men årets säsong har inte alls blivit som Sander Svendsen tänkt sig. Forwarden, som köptes loss från Molde för mer än fyra miljoner kronor, har fått göra fyra starter och 14 inhopp i allsvenskan.

Under fredagen presenterade också Hammarby sin trupp till lördagens bortamatch mot Malmö FF. I den finns inte 21-årige Svendsen. Han är petad.

- Det har inte hänt så mycket mer än att jag är petad. Jag fick beskedet i dag efter träningen att de inte har användning för mig i den här matchen, att det är 100 procent säkert att jag inte kommer spela. Då tycker inte de att det är någon vits att jag åker med ner till Malmö, säger norrmannen.

- Jag är extremt besviken, det får jag erkänna. Jag känner att jag gjort det bra på träningarna de senaste veckorna och som under hela den här säsongen har jag gjort allt jag kan för att komma in i laget. Men det är så här fotbollen är ibland.

Han utvecklar:

- Jag försöker göra så gott jag kan och visa att jag ska få åka med grabbarna i laget, uppleva goda minnen tillsammans med dem och utveckla mig som spelare tillsammans med de andra. Jag är besviken, men jag skulle aldrig vilja ställa till med något kaos. Det är tränarna som leder laget och tar ut vilka som ska spela. Jag kommer alltid respektera deras beslut.

Har det hänt något mellan dig och Stefan Billborn, något som inte rör dina prestationer på planen?

- Nej, det har inte hänt något. Jag vet egentligen inte anledningen till att det blivit som det blivit. Jag har fått lite speltid A-laget och sen har jag spelat i U21-laget. Jag har gjort så gott jag kan och försökt visa att jag ska vara med. Men det räcker tydligen inte i Hammarby eller för Stefan Billborn. Det får jag bara respektera. Jag försöker göra mitt bästa, utveckla mig varje dag och bevisa att det är i Hammarby jag vill spela.

Går det verkligen att se en framtid för dig i Hammarby med tanke på den här situationen?

- Jag har ju varit öppen med det här. Jag har ju inte spelat ett skit i år. Jag har suttit på bänken hela säsongen och fått hoppa in 10 minuter här eller där. Jag har spelat U21-fotboll, liksom. Just nu har jag fullt fokus på att ta det dag för dag, men samtidigt förstår ju alla att jag måste tänka på min egen karriär. Så som det är just nu så känner jag inte att Bajen till 100 procent vill ha mig här. Det är så jag känner nu. Det som har hänt är väl en signal på att de kanske inte vill ha kvar mig i klubben. Men det är inte fokus nu, jag fokuserar på att bli bättre och sen får jag summera läget efter säsongen.

- Jag har fullt fokus på att hjälpa grabbarna och göra min egen vardag så optimal som möjligt. Vi är ett jättefint gäng i laget och är det några människor som jag har lust att löpa lite extra för så är det grabbarna som sitter i vårt omklädningsrum.

Svendsen menar att han har växt och kommer att växa som person av det som varit.

- Det här är första gången i min karriär som jag känner som jag gör nu, det måste jag erkänna. Det är en bra erfarenhet som just nu är jobbig men i slutändan tror jag att jag kommer se på den här tiden som något som varit till gagn för mig. Jag känner redan nu att jag är tio gånger starkare mentalt efter det här året.

Hur är självförtroendet och känslan när du väl spelar i A-laget, märker du av att du inte har fått så mycket speltid?

- Allsvenskan håller ju en sådan nivå att man behöver spela för att komma in i det. U21 är inte samma nivå. Många kanske förväntar sig efter mitt första halvår i Bajen att jag bara direkt skulle kunna kliva in och leka Lionel Messi och göra tre mål. Men det är inte så det fungerar, fotbollen är mer komplext än så. Det handlar om relationer till de du spelar med, att ha 90-minutersmatcher i kroppen och att ha självförtroende. Det är mycket spelar in. Jag har lärt mig mycket av det här året, men nästa år måste jag spela. Det finns inget annat som är aktuellt. Jag ska spela 30 matcher (allsvenskan har 30 omgångar) nästa år.

Hur tror du att det blir att se matchen på tv hemma?

- Det blir nog lite konstigt, måste jag erkänna. Det var ganska många år sedan jag satt hemma och tittade på de som jag tränar med spela match. Det blir en konstig känsla, men jag hoppas att grabbarna vinner och att de får vinsten de förtjänar. Är det någon jag önskar framgång är det mina lagkamrater. Vi har en lagkänsla som jag aldrig upplevt tidigare. Jag hoppas verkligen att de tar tre poäng, avslutar Svendsen.