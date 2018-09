Blåvitt-backen om mardrömmen mot Peking: "Tuffaste ögonblicket i min karriär"

IFK Göteborg-försvararen Kristopher Da Graca lämnade under 2017 Arsenals ungdomsled för spel med Blåvitt i allsvenskan. Han hade under sin första säsong svårt att få kontinuerligt med speltid och är i år endast noterad för tre allsvenska framträdanden.

Förra helgen fick han chansen genom ett inhopp i den 89:e minuten i bortamötet med IFK Norrköping, men blev syndabock på övertid, då han orsakade en straff till 1-1 och därefter föll Blåvitt med 2-1 efter ett avgörande mål i den 96:e minuten.

- Jag var helt förstörd ... jag fick komma in och så blir allt fel. Just då var man helt knäckt och det finns inga ord. För mig är det tuffaste ögonblicket i min karriär och första gången något sådant här händer. Men det lär inte vara sista gången, säger backen till GP.

Efteråt fick han även ta emot hårda ord från fans i sociala medier.

- Det var tufft efteråt ... men jag har stöttande lagkamrater och tränare som sa att det är okej att göra misstag. Sen direkt efter matchen såg jag ett meddelande på telefonen att jag skulle stänga av mobilen och ignorera alla kommentarer. Sen fick man ju ändå höra vad som stod och så och det är väl inget man kan undvika gissar jag, säger han till tidningen.

Trots det känner han nu att han närmar sig mer speltid i allsvenskan.

- Jag känner att jag är närmare en startplats nu. Det har gått bra på sistone på träningarna och jag är mycket närmare än tidigare på säsongen, säger Da Graca till GP.

IFK Göteborg ställs under söndagen mot Dalkurd på Gavlevallen. Matchen börjar klockan 15.00 och sänds i C More Live och streamat på C More.